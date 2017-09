Arnau pide "responsabilidad" y trabaja para "unir" en beneficio del club

Málaga, 13 sep (EFE).- El director deportivo del Málaga, Francesc Arnau, solicitó este miércoles "responsabilidad" y destacó que trabaja para "unir" en beneficio del club, inmerso en un clima de inestabilidad propiciado por las tres derrotas consecutivas que ha sufrido el equipo en el inicio de LaLiga Santander.

Arnau, quien compareció ante los periodistas por segundo día consecutivo para explicar detalles de la planificación deportiva del Málaga, apuntó que intenta "unir a todo el mundo".

"Las dispersiones no me interesan, me interesa la gente unida", señaló el director deportivo de la entidad andaluza en alusión a los diversos estamentos del club.

"No nos podemos poner piedras en el camino. Tenemos que proteger al equipo para que trabaje con tranquilidad", subrayó Arnau, quien detalló la planificación desarrollada esta pretemporada y explicó que en una primera fase se marcaron formar "un grupo fuerte, español, con edad parecida" y luego una inversión "en jugadores jóvenes y cuatro cedidos que no suponen una inversión ni un sobrecoste".

Arnau relató que en esta campaña tenían unas limitaciones salariales impuestas por la LFP pero que al recibir una cantidad económica por la cláusula de Sandro Ramírez y por las salidas de Ignacio Camacho y de Pablo Fornals, éste también abonando la cláusula de desvinculación, "hubo unos ingresos de treinta millones y unos gastos de algo más de diez".

El director deportivo malaguista se refirió al entrenador de la plantilla, Míchel González, y resaltó que tiene todo su "apoyo" porque es un "hombre más capaz, conoce al grupo, lo tiene motivado y el grupo está con él", por lo que aseguró que es el técnico "ideal para salir de la situación".

Arnau, preguntado por jugadores que sonaron como refuerzos para esta temporada y que después no llegaron, afirmó que en el caso de el marroquí Nordin Amrabat, ahora en el Leganés, "no consideraron contratar a un jugador de ese perfil, y que Samu García, fichado por el Levante, prefirieron "fichar a un delantero más puro".

También habló del exmalaguista Sergi Darder, cedido por el Olympique de Lyon al Espanyol, y dijo que trabajaron sobre esa posibilidad pero que "salió el Espanyol y él fue quien decidió al equipo que quería ir".

Arnau relató que el delantero argentino Jonathan Calleri, contratado por Las Palmas y que marcó el segundo gol de los canarios ante el Málaga el pasado lunes (1-3), "estuvo en la lista" pero que se decidieron "por Borja Bastón".