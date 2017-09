Roberto: "El Málaga irá a competir, nunca se sabe el resultado"

Málaga, 14 sep (EFE).- El guardameta del Málaga Roberto Jiménez aseguró hoy que su equipo irá el próximo sábado "a competir" ante al Atlético de Madrid en la inauguración del Wanda Metropolitano porque en fútbol, pese a las tres derrotas consecutivas de los malagueños, "nunca se sabe el resultado de los partidos".

"Si no, todos apostaríamos y seríamos ricos", aseguró en rueda de prensa Roberto, quien mostró sus seguridad en que "no va a ser un partido fácil para el Atlético" y su determinación a "pelear" porque, pese al mal comienzo liguero, están "con muchas ganas de volver a competir otra vez, que es lo que te da posibilidad de revertir una mala racha".

Consideró que las tres derrotas ante el Eibar, Girona y Las Palmas son por muchos motivos, aunque señaló que, por juego, han podido "merecer un poco más en cada partido" y que, por su experiencia, no se puede caer en el pesimismo y sí tomar las situaciones "con naturalidad" para revertirlas .

El jugador malaguista, uno de los fichajes para esta temporada y formado en el Atlético de Madrid, definió a los colchoneros como "un equipo muy fiable, que ofrece muy pocas dudas y, además, compite cada partido al cien por cien".

Consideró "un regalo poder estrenar el estadio porque fueron quince años vistiendo esa camiseta, yendo al Calderón de niño, de aficionado, de recogepelotas"; comentó que querrá sumarse a disfrutar de un día "especial" y dijo que no cree que la efemérides pueda afectar a los de Diego Pablo Simeone.