Míchel asegura que el Málaga "no va a tener dificultades" esta temporada

El entrenador del Málaga, Míchel González, aseguró este lunes que, pese a acumular cuatro derrotas seguidas en el inicio de la temporada, "pase lo que pase en Valencia y en los próximos partidos, este equipo no va a tener dificultades" esta campaña.

Míchel, que atendió a los periodistas en Madrid, donde sigue con el equipo desde que jugó el sábado ante el Atlético y hasta que el martes viaje a Valencia para el partido del estadio Mestalla de esa noche, indicó que estas manifestaciones las dice ahora, con él como entrenador, "y más tarde si hay otro".

El técnico madrileño señaló que "el material humano es bueno y este equipo lo que necesita es tranquilidad, y no es un canto al sol".

"Si nuestra puesta en escena es similar a la del Metropolitano, creo que nuestro resultado va a ser bueno", agregó Míchel en alusión al partido del sábado perdido ante el Atlético (1-0) y al que jugarán el martes en Valencia.

"Hemos podido conseguir puntos y no estaríamos hablando de esta situación. En mi carrera he tenido mejores y peores momentos y no me suelo venir abajo", subrayó sobre el mal arranque en LaLiga Santander.

Míchel recordó que como entrenador del Getafe se jugó dos descensos y que luego también disputó la Copa de la UEFA y que con el Olympiacos griego estuvo en la Liga de Campeones de Europa.

El preparador malaguista se refirió al Valencia, rival en la quinta jornada del campeonato, y dijo que "está ahora a la altura de las circunstancias o de su historia", aunque reconoció que el Levante "se lo puso difícil" el pasado fin de semana.

"Eso es una demostración de que la Liga está muy ajustada", subrayó Míchel, quien apuntó que el Valencia "un partido lo ha ganado por 1-0 y los otros tres los ha empatado".

El madrileño afirmó que las diferencias entre ambos equipos "existen", pero que espera "un partido igualado" ya que lo afrontan después de "competir contra el Atlético de Madrid", frente al que hicieron "méritos para algo más".

Míchel insistió en que el Valencia "ha recuperado su identidad con un entrenador -Marcelino García Toral- con gran carácter para remover el equipo y el ambiente".