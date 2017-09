´Míchel´ afronta sus horas más bajas desde que llegó a Málaga

Sevilla, 20 sep (EFE).- El entrenador del Málaga, José Miguel González 'Míchel', que ha encadenado cinco derrotas consecutivas en el comienzo de la presente temporada, afronta sus horas más bajas desde que se hizo cargo del equipo malaguista el pasado marzo en sustitución del uruguayo Marcelo 'Gato' Romero.

El entrenador madrileño, quien la pasada temporada fue capaz de salvar holgadamente a un equipo deprimido, ha tenido que vivir en ésta cómo se le iba su columna vertebral y, en la obligación de recomponerla, no ha encontrado aún el ritmo y el pulso para un equipo que ocupa el 'farolillo rojo' de Primera División.

Los malaguistas han perdido sucesivamente contra Éibar (0-1), Girona (1-0), Las Palmas (1-3), Atlético de Madrid (1-0) y, anoche, de manera lacerante contra el Valencia por 5-0, tras lo que el propio Míchel dijo que "la Liga está siendo muy dura" con ellos y que, pese a que no encuentran "esa puerta de salida", tarde o temprano la hallarán.

'Míchel', visiblemente contrariado tras el varapalo de Mestalla, ha acometido este año una tarea nada fácil después de la descapitalización de su vestuario con la salida de jugadores fundamentales que propiciaron la buena recta final del pasado ejercicio y su continuidad en el banquillo de La Rosaleda.

Míchel cogió las riendas del Málaga cuando restaban once partidos para la conclusión de la temporada y estaba a cinco puntos del descenso; y aunque le costó encontrar el rumbo, ya que en los tres primeros partidos solo consiguió un punto, luego enlazó cuatro victorias en cinco jornadas, entre ellas al Barcelona por 2-0 y al Sevilla por 4-2 que sellaron holgadamente la permanencia.

No obstante, esta temporada ha tenido que recomponer su plantilla y su equipo con las salidas del delantero Sandro Ramírez, los centrocampistas Ignacio Camacho y Pablo Fornals y el guardameta camerunés Carlos Kameni; además de los veteranos Weligton Oliveira o Sergio Paulo Barbosa 'Duda'.

Para suplirlos, han llegado los porteros Roberto Jiménez, Andrés Prieto y el turco Zent Gönen; los medios Adrián González y el argentino Emanuel Cicchioni; el defensa francés Paul Baysse o los delanteros Borja Bastón y el uruguayo Diego Rolan; además del regreso como cedido del centrocampista serbio Zdravko Kuzmanovic.

No obstante, el encaje de piezas, como suele ocurrir cuando son muchas y suplen a otras que han sido básicas, no se ha producido hasta el momento pese a que el propio Míchel ha apelado a su moral "intacta" y anunciado que, por los malos resultados, tendrá que seguir con las probaturas.

"Podemos cambiar jugadores pero se siguen repitiendo las mismas circunstancias y eso indica que no vamos a dejar de buscar porque es nuestra obligación. El sábado jugarán los que creamos convenientes y los que entendamos mejor para ese partido. Como hemos visto, el nivel general de la plantilla moralmente con estos resultados es malo pero no tenemos más remedio que seguir buscando", explicó.

En esta búsqueda, el entrenador madrileño tendrá dos compromisos básicos que pueden marcar su continuidad o no en el banquillo malaguista: el próximo sábado en La Rosaleda ante el Athletic de Bilbao y siete días más ante el Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán.

Es la ley del fútbol y 'Míchel' la conoce como pocos por su dilatada experiencia como jugador y como entrenador, faceta en la que ya ha estado en los banquillos del Rayo Vallecano (2005-2006), Real Madrid Castilla (2006-2007), Getafe (2009-2011), Sevilla (2013-2015), Olympiacos griego (2013-2015) y Olympique de Marsella (2015-2016), antes de recalar en Málaga.