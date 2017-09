Míchel: ´Ontiveros está fuera del grupo por situación disciplinaria grave´

Málaga, 22 sep (EFE).- El entrenador del Málaga, José Miguel González 'Míchel', afirmó este viernes que el extremo Javier Ontiveros está apartado temporalmente del grupo por "una situación disciplinaria grave" creada por el propio jugador, aunque eludió dar más detalles sobre el motivo que ha desencadenado esta decisión.

Míchel explicó en rueda de prensa que entienden que se ha producido "una situación disciplinaria grave, que no es la primera", por lo que "es el momento de tomar decisiones".

"Al margen de esto, ha habido algunas cosas más después de esto que no me convencen, pero no a mí, al grupo", subrayó el técnico malaguista, que defendió que, "más allá de la calidad o del futuro del jugador, hay que mirar por el colectivo".

El preparador madrileño zanjó este asunto disciplinario que afecta al canterano malaguista, nacido hace 20 años en Marbella, al aseverar que "no hay nada más que decir".

No obstante, dejó claro que "el que quiera estar en el grupo que esté y el que quiera estar fuera, pues será una decisión suya", y añadió que "hay que tomar decisiones, y de este calibre, porque la situación es grave".

También indicó que no le "ha gustado nada" que, después del encuentro del martes en el que el Málaga fue goleado por el Valencia (5-0), Ontiveros pusiera en las redes sociales un gesto de 'me gusta' a una foto que había colgado el lateral valencianista Toni Lato.

"Yo sé que hay mucha gente que confía en él; yo el primero, porque lo puse de titular, pero hay cosas que no puedo hacer por él", recalcó Míchel.