Míchel: "En el 67 estábamos muy bien y en el 70 perdíamos 2-0"

El técnico del Málaga, José Miguel González 'Míchel', dijo tras perder 2-0 en el campo del Sevilla que su equipo estuvo "bien en algunas fases del partido" pero "no fue suficiente" y que también le afecta la "tensión", aunque admitió que "los números son horrorosos" y no pueden "poner ninguna excusa".

En la sala de prensa del Ramón Sánchez-Pizjuán, Míchel afirmó que a sus jugadores no les puede "pedir mucho más, porque hacen mucho y la situación es mucho más difícil para ellos" que para él como técnico, pues llevan ya seis derrotas y un solo empate, "y también esa tensión les afecta" por la situación del equipo.

Indicó que, cuando un partido puede "caer de un lado o de otro", como consideró que pasó hoy en algunas fases, sobre todo en la segunda mitad, "normalmente termina cayendo en contra" de ellos "y eso hace" que tengan en este momento "un solo punto".

"No estamos tan mal para tener un solo punto, pero la realidad es la que es y hay que seguir. El camino es encontrar las soluciones que buscamos. Hoy hemos podido marcar, pero en el minuto 67 estábamos muy bien y en el 70 perdíamos 2-0, y eso es muy duro para los jugadores", recalcó el entrenador del Málaga.

Reconoció que, "por supuesto, los números del equipo son horrorosos" en estas siete primeras jornadas, pero que no pueden poner "excusas, ni siquiera jugando como se ha jugado hoy en bastantes fases del partido".

El madrileño explicó que en la primera parte han "defendido bien" e intentado buscar sus opciones con "un rival muy fuerte" y que en la segunda han "mejorado" y han ido a buscar el gol ante "un Sevilla al que es muy difícil dominar, pero el penalti" les "ha hecho mucho daño y, además, en la jugada siguiente" han encajado el 2-0.

"El equipo tiene alternativas, recursos, en algunas fases hemos estado bien, pero en situaciones como ésta viene el coco, la cabeza te crea una tensión increíble, por ejemplo en ataque, y ahí está la diferencia entre la primera y la segunda parte, en la que hemos tenido opciones y logrado que se preocupara el Sevilla", aseveró.

Preguntado por si le salen las cuentas, Míchel subrayó que tiene "la obligación" de que así sea y que él "siempre" es "optimista". "Las cuentas, tarde o temprano, me salen; no puedo dar la sensación de que al equipo no le salen, es mi competencia", añadió.

Sobre si teme una posible destitución, precisó que ya contestó "a esa pregunta hace dos semanas, porque los resultados han seguido sin ser buenos", y resaltó que en este momento él no se preocupa "de esas cosas" y que "esa respuesta ya está dada".