Baysse asegura que el Málaga tiene "muchas cualidades en el equipo"

Málaga, 10 oct (EFE).- El central francés Paul Baysse aseguró este martes que el Málaga, pese a que tras siete jornadas de LaLiga Santander es el colista de la clasificación con un solo punto, tiene "muchas cualidades en el equipo" y qu, poer ello, quieren "demostrar" que pueden ganar.

Baysse, en una comparecencia de prensa tras el entrenamiento, reconoció que necesitan "los tres puntos" que estarán en juego el próximo domingo en el estadio La Rosaleda ante el Leganés, un rival al que no conoce "mucho" y al que se medirá por primera vez.

"Vimos en vídeo que tienen confianza, puntos y están en la mitad de la clasificación, pero tenemos calidad para ganar el partido y queremos demostrar que podemos", insistió.

El defensa galo relató que "son dos semanas para trabajar mucho para tener confianza", en alusión al parón liguero por los partidos de las selecciones nacionales, y que espera ganar el domingo con el apoyo de los seguidores malaguistas.

"No me preocupo del rival, me preocupo del equipo y del juego que queremos hacer. Nos vemos a nosotros, no al rival, para jugar nuestro fútbol y jugar para ganar. El equipo quiere ganar por nosotros, por el Club y por los aficionados. Necesitamos la confianza de todos para ganar", destacó.

Baysse argumentó que, hasta ahora, en los partidos pagan "pequeños errores con un gol" y que necesitan "confianza para marcar muchos más goles y defender juntos", aunque subrayó que en su opinión faltan "pocas cosas para cambiar la dinámica".

El francés también se refirió a la salida, anunciada el lunes, de Francesc Arnau como director deportivo del club, señalando que "es una buena persona e importante" para él.

"Gracias a Arnau estoy aquí y quiero darle las gracias por todo", apuntó Baysse, quien desveló que el ya exdirector deportivo del Málaga les dijo este martes en su despedida que son "un gran equipo" y que espera que ganen "muchos partidos".

Francesc Arnau se despidió de la plantilla y del cuerpo técnico que encabeza Míchel González en el entrenamiento que desarrolló el equipo, en el estadio Ciudad de Málaga.

Su sustituto, el argentino Mario Husillos, se encuentra actualmente en Atenas para cerrar los últimos detalles de su vinculación Olympiacos, club en el que también ejercía las funciones de director deportivo.