Esteban Rolón: "La responsabilidad es nuestra"

Málaga, 17 oct (EFE).- El centrocampista argentino del Málaga Esteban Rolón aseguró este martes que la responsabilidad de la situación que vive el equipo, último en la clasificación con un solo punto, es exclusiva de los jugadores.

"La responsabilidad es nuestra", aseveró Rolón en rueda de prensa, en la que abogó por "estar fuertes y trabajando partido a partido" y consideró que para revertir la situación es clave "la unión del vestuario, del grupo", y que éste se debe mantener al margen del entorno para que "nada" le influya.

Indicó que la plantilla malaguista está muy unida con el cuerpo técnico y va a "luchar hasta el final", ya que "no queda más nada que pensar" en un año que aventuró que será "duro".

Respecto a la conversación mantenida por el técnico del Málaga, José Miguel González 'Míchel', con la plantilla y junto a los capitanes, José Recio y Miguel Torres, señaló que "la charla queda en el vestuario".

"Sabemos que es una situación difícil, el grupo está unido y vamos a seguir trabajando hasta el final", subrayó Rolón, quien no se pronunció sobre su posible titularidad el próximo sábado ante el Barcelona en el Camp Nou y se limitó a decir que no le corresponde "tomar esas decisiones".

Sobre las posibilidades del Málaga, afirmó que el conjunto azulgrana es un rival "difícil" y que, pese a ello, trabajarán "para sacar los tres puntos" pese a que "el ambiente es de un mal resultado".