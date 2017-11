Roberto dice que el primer triunfo "desbloquea", pero espera un Villarreal exigente

Málaga, 2 nov (EFE).- El portero del Málaga Roberto Jiménez dijo este jueves que la primera victoria en LaLiga que lograron la pasada jornada ante el Celta (2-1) "desbloquea mucho" y redobló la confianza del equipo, pero advirtió de que ahora les espera "un Villarreal muy exigente", el domingo en el Estadio de la Cerámica.

Roberto reconoció a los periodistas, tras ofrecer una charla en un colegio malagueño, que les puede favorecer el hecho de que el Villarreal juegue esta tarde ante el Slavia de Praga en la Liga Europa porque podría acusar el cansancio y afirmó al respecto que "toda ayuda o ventaja es buena".

Sin embargo, el guardameta madrileño subrayó que en ese próximo partido "todo pasa" por que el Málaga haga "bien las cosas" y que la plantilla prepare "bien el partido", pues insistió en que se van a encontrar a un rival "muy exigente".

Sobre la trayectoria del conjunto malaguista, penúltimo con cuatro puntos después de vencer por primera vez en esta liga la pasada jornada, indicó que "no es lo mismo tener una mala racha a mitad de temporada que arrancar viendo que no eres capaz de ganar".

"Esta victoria (frente al Celta) desbloquea mucho y nos anima a confiar en nosotros y a pensar que podemos conseguir el objetivo" de la permanencia, recalcó el cancerbero malaguista.

Para Roberto, ese triunfo fue balsámico, ya que ahora "se enfocan las cosas de otra manera" y las sensaciones "son muy diferentes", al haberse "demostrado" a sí mismos que "esa primera victoria podía llegar".

También elogió a la afición del Málaga y dijo que, tras haber pasado por "muchos equipos y situaciones", "no es normal" el gran respaldo que ofrecen al equipo porque "han sido los primeros" en darles "el apoyo, la confianza y la tranquilidad para salir al campo libres de presión y hacer las cosas lo mejor posible".