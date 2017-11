2-0. Sansone rescató al Villarreal ante un Málaga que no despega

Vila-real (Castellón), 5 nov (EFE).- Dos goles del italiano Nicola Sansone al poco de saltar al terreno de juego mediado el segundo periodo rescataron al Villarreal ante un Málaga que no despega, ya que la mejoría mostrada en su juego no le dio para puntuar.

No hizo un partido brillante el Villarreal, pero Sansone, que entró en el 64, desatascó con los goles de los minutos 68 y el 76, a su equipo, que a pesar de dominar territorialmente en varias fases del juego, no había encontrado la luz en ataque, aunque siempre mantuvo la intensidad que al final le dio la victoria.

El Málaga jugó sin complejos durante algunas fases del partido, pero en una acción aislada recibió el primer tanto y luego se vio castigado a la contra cuando trató de ser más ofensivo.

El partido comenzó con una fase de dominio del Villarreal, al que le faltó continuidad en sus ataques ya que el Málaga presionaba mucho y las pérdidas y recuperaciones para ambos equipos en el centro del campo eran constantes.

El equipo malagueño apenas se aproximaba a la meta del argentino Mariano Barbosa, pero era capaz de controlar sin agobios al equipo local que apenas le creaba peligro.

El protagonismo del equipo local se acentuó a medida que avanzaba la primera parte, aunque el asedio de los hombres de Javi Calleja no conllevaba situaciones comprometidas para la portería visitante portería.

Sin embargo, pasada la media hora de juego, el Málaga se soltó, empezó a tener el balón y se aproximó a la portería de Barbosa, que hasta entonces estaba inédito, lo que impidió que el Villarreal mantuviera la iniciativa mostrada hasta entonces.

El partido, dinámico y jugado a buen ritmo, llegó al descanso sin goles porque ninguno de los dos equipos creó ocasiones, tras media hora de superioridad local y quince minutos finales del primer periodo en los que el Málaga se rehizo y mejoró sensiblemente.

El comienzo del segundo periodo mantuvo la misma dinámica y el venezolano Adalberto Peñaranda tuvo, en un buen cabezazo rechazado por Barbosa, la primer opción de gol del segundo periodo.

El Villarreal ni tenía las ideas claras, ni encontraba la forma de hacer daño al Málaga, que cada vez jugaba con más soltura, aunque sin excesiva profundidad.

Cuando las urgencias empezaban a rondar sobre el equipo local, un rechace de la defensa del equipo andaluz fue aprovechada por el colombiano Carlos Bacca para centrar sobre Sansone, que acababa de entrar y que de cabeza abrió el marcador.

El Málaga abrió líneas en pos del empate y el Villarreal encontró espacios para llegar a la contra a la meta de Roberto. En su segunda llegada, una galopada de Sansone puso el 2-0 en el marcador.

A partir de ese momento, el Villarreal encontró espacios a la contra y la anécdota estuvo en los tres goles anulados por fuera de juego, uno al principio del encuentro y dos en el tramo final, al congoleño Cedric Bakambu, al que le pitaron un total de seis posiciones adelantadas en todo el encuentro.

El Málaga trató de acortar distancias, pero no tuvo opciones para hacerlo tras haberse visto castigado con dureza por un rival, que encontró con la entrada de Sansone premio a la paciencia de su equipo.

Ficha técnica:

2 - Villarreal: Barbosa, Mario, Bonera, Víctor Ruiz, Jaume Costa, Soriano (Cheryshev, m.57), Fornals, Rodri, Chuca (Sansone, m.64), Bacca (Raba, m.82) y Bakambu.

0 - Málaga: Roberto, Rosales, Luis Hernández, Baysse, Juankar, Recio, Adrián, Keko (Borja Bastón, m.80), Juanpi (En-Nesiry, m.68), Chori Castro (Jonny, m.75)y Peñaranda.

Goles: 1-0, m.68: Sansone. 2-0, m.76: Sansone

Árbitro: Estrada Fernández (comité catalán). Amonestó por el Villarreal a Chuca y Jaume Costa y por el Málaga a Chori Castro, Peñaranda, Adrián y Recio.

Incidencias: partido correspondiente a la undécima jornada de Liga disputado en La Cerámica ante 17.800 espectadores.