Míchel, sobre el gol anulado: "Son muchas veces en estas circunstancias"

Madrid, 25 nov (EFE).- José Miguel González "Míchel", entrenador del Málaga, lamentó este sábado que el árbitro del partido que perdió 3-2 ante el Real Madrid, Jesús Gil Manzano, anulara el gol del francés Paul Baysse al filo del descanso y declaró que su equipo ya ha sufrido muchas veces "circunstancias" como esa.

En el tercer minuto de tiempo añadido, el árbitro del partido decidió pitar falta de Baysse sobre Dani Carvajal cuando remató de cabeza una pelota a la red de la portería de Kiko Casilla. Gil Manzano, entonces, pitó el final de la primera parte y desató las protestas de los jugadores del Málaga.

"Los árbitros lo tienen muy difícil. La más clara que he visto es la de final de la primera parte, que me ha parecido gol valido. No sé si habría cambiado el resultado porque quedaban 45 minutos. Son muchas veces en estas circunstancias", declaró.

"Nos ha dicho (el árbitro) que ha pitado falta. Hubiese sido de traca que hubiese pitado el final. En Barcelona el balón había salido un metro, pero no quiero centrar la situación en la que estamos con esto. Es verdad que pasan cosas en lo negativo que cuestan mucho, aunque mis jugadores han estado bien, se han equivocado pocas veces y ante el Real Madrid se paga caro. No sé si se ha equivocado el árbitro, pero lo hemos pagado también", añadió.

Míchel se mostró conforme con el juego de sus futbolistas, que, a su juicio, completaron un buen partido en el estadio Santiago Bernabéu. Para el entrenador del Málaga, sus jugadores están siendo cada vez "más regulares" y jugar bien en el campo del Real Madrid "no es nada sencillo".

"El equipo está teniendo valentía Y audacia para jugar. Lo que habíamos planeado ha salido. Apretar bien la salida del juego del Real Madrid en su salida, tener buenas posesiones porque sabíamos que no íbamos a pasar del 35 por ciento. Pero que fuesen profundas y con llegada, como ha sido", señaló.

"Siempre me siento contento de volver a la que entiendo es mi casa, nunca vuelvo, siempre estoy. La sensación con la que me voy es buena pero agridulce, porque hemos jugado otra vez bien pero no nos acompaña el resultado. Este es el camino para lograr los resultados que deseamos", apuntó.

"Lo que hemos trabajado ha sido suficiente para dar una buena imagen. Luego, hay circunstancias que no hacen que mis jugadores se rindan y están esperanzados de cara al futuro. El equipo ha merecido mucho más que irse derrotado", culminó.