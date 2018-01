Samu García: "Quiero poner mi granito de arena para salvar al equipo"

Málaga, 29 ene (EFE).- Samu García afirmó este lunes en su presentación como nuevo jugador del Málaga, al que llega cedido por el Levante con una opción de compra, que "la prioridad" es la permanencia y que está "muy ilusionado" con el regreso a su "casa" para intentar poner su "granito de arena para salvar al equipo".

El centrocampista, cuya opción de compra se haría efectiva en junio si el conjunto malaguista continúa en Primera División, recordó que "la mejor temporada" que ha hecho en la máxima categoría "ha sido aquí en Málaga", en la temporada 2014-15, antes de ser traspasado al Villarreal en el verano de 2015 junto con Samu Castillejo.

"No sé si después he echado en falta la presencia de la familia o de los amigos, pero no he estado a ese nivel", subrayó Samu García, de 27 años y que vuelve al Málaga después de tres temporadas "para intentar recuperar sensaciones" y ayudar a la salvación del equipo.

El malagueño ya debutó la pasada jornada en su segunda etapa como futbolista blanquiazul, el viernes frente al Girona (0-0) en La Rosaleda, y destacó que el recibimiento de la afición fue "precioso, increíble".

Desde su llegada a Málaga, añadió que todo lo que le han transmitido "ha sido cariñoso", por lo que espera "devolverlo con trabajo, con ilusión y con no bajar los brazos".

"Ojalá que salvemos esto, porque es lo que deseamos todos", recalcó Samu García, que dijo que llega "de otro vestuario", el del Levante, en el que "la situación es un poco mejor que ésta, pero que no piensen" que están "hundidos", en referencia a sus rivales directos.

El centrocampista, que después del Villarreal pasó por el Rubin Kazan ruso, el Leganés y en la presente campaña el Levante, también indicó que "sabía que iba a volver" a Málaga, porque "siempre" lo ha "querido, aunque no sabía cuándo", ya que ésta es su "casa" y le hacía "mucha ilusión".

En la conferencia de prensa, el director deportivo malaguista, Mario Husillos, precisó que el acuerdo de cesión con el Levante incluye la denominada "cláusula del miedo", por lo que el nuevo refuerzo del Málaga no podrá enfrentarse al conjunto levantino en el Ciudad de Valencia.

Además, destacó que la continuidad de Samu García "está asegurada" si el equipo sigue en Primera y que, en caso contrario, ya lo hablarían con su club de origen, pero consideró que "son tantas sus ganas que la situación apunta" a que pueden "estar mucho tiempo juntos".

"Es uno de los días bonitos de la profesión, ya que vuelve a casa alguien de la calidad humana y profesional de Samu. Estaba complicado, porque es un jugador cotizado, pero, al final, las ganas, la voluntad, lo han hecho posible".