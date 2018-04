Al-Thani arremete contra Arnau y el alcalde de Málaga por la situación del club

No corren buenos tiempos por la capital de la Costa del Sol. El Málaga, que estos momentos es colista, tiene la salvación a 11 puntos cuando solo restan ocho jornadas para terminar el campeonato de Liga. La ilusión de mantener la categoría se va esfumando con el paso de los días y sobre todo, al ver que el equipo es incapaz de reaccionar ante la dura situación que está viviendo.

Desde Málaga, todas las críticas se centran en la persona más importante del club, Al-Thani, propietario del equipo. El mandatario catarí ha querido defenderse de todas las críticas recibidas y mandar un recado al alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, a quien ve como uno de los culpables de la situación del equipo.

En una entrevista concedida a La opinión de Málaga, Al-Thani ha aprovechado para eludir responsabilidades y culpar al exdirector deportivo Francesc Arnau. "Hubo muchas cuestiones que, como todos sabemos, corresponden a la anterior etapa de Arnau como máximo responsable de la parcela deportiva. Pero prefiero no dar más detalles sobre ese tema", afirmó Al-Thani. El mandatario también sacó pecho de su compromiso con la entidad malagueña: "Nadie debe dudar de mi esfuerzo, del que ha puesto y seguirá poniendo esta familia para hacer grande al Málaga CF".

Sobre su ausencia en La Rosaleda, hace ya casi un año que no aparece por el palco, Al-Thani se ha justificado afirmando que los problemas políticos que vive su país le impiden ir al estadio: "Existe un bloqueo político en mi país y en este momento tengo que solidarizarme con mi casa, que es Catar. Seguiré aquí y no tengo planeado salir de mi hogar mientras continúe algo tan injusto como esto. Eso no quiere decir que no esté pendiente de todos los hechos relacionados. Y tampoco impide que, a través de mi familia, mantengamos proyectos a largo plazo para el club".

Otra de las personas a las que Al-Thani ve como culpable de la situación es a Francisco de la Torre, alcalde de la ciudad. Según el catarí, De la Torre no da ningún apoyo al club, e incluso le acusa de no haber asistido a ningún entrenamiento nunca, además de no haber defendido al club cuando este ha sufrido situaciones injustas.

De la Torre, que pidió que Al-Thani se fuera para dejar que otra persona hiciera crecer al club, ha recibido la respuesta del actual mandatario: "Le digo que quiero mantenerme al frente de esta entidad. Repetidamente he declarado que funciona con mi propia sangre y que tenemos varios planes de acción para el óptimo desarrollo del club como emblema para Málaga y su provincia".

Sobre la situación deportiva, Al-Thani se ha mostrado positivo e ilusionado con el futuro del club, a pesar de que en estos momentos tiene pie y medio en Segunda: "Todavía hay posibilidades matemáticas. Es cuestión de respeto a todos y cada uno de los integrantes del club. Cualquier persona puede ver cómo miles de aficionados llenan La Rosaleda y apoyan a los jugadores en cada encuentro. A todos ellos, de forma muy especial, les aseguro que los amo y respeto, son el jugador número 12. Ruego que nadie impida la felicidad de todos".

"Vamos a seguir dando amor de corazón a la entidad para definitivamente convertirnos en un club de élite, un modelo en toda Europa. Ese es nuestro objetivo. Pero me gustaría ver también al alcalde o al presidente de la Diputación (Elías Bendodo) apoyándonos en todo momento, no haciendo campaña electoral a costa de nosotros y de una entidad con tanta historia como el Málaga", concluyó Al-Thani.