Fiesta sobre aviso en el Metropolitano

Madrid, 24 ago (EFE).- El Atlético de Madrid regresa este sábado como campeón de la Supercopa de Europa al Wanda Metropolitano, con una fiesta sobre aviso que primero tendrá como adversario al Rayo, preparado para competir contra las prometedoras expectativas que genera el equipo rojiblanco, exigido ya en la segunda jornada.



Empatado el pasado lunes en Valencia (1-1), en un vibrante duelo que concluyó con un punto, la ambición del bloque de Diego Simeone en esta Liga ya requiere triunfos. La carrera por la cima no admite ni despistes ni concesiones inesperadas, ni siquiera al inicio, con el Barcelona, el Real Madrid o el Sevilla ganadores en el estreno.



Hay prevista una celebración junto a su afición al término del choque por la Supercopa de Europa conquistada ante el Real Madrid (también los campeones del mundo Antoine Griezmann, Thomas Lemar y Lucas Hernández brindarán el trofeo logrado en Rusia 2018 antes del inicio del choque), pero antes hay en juego tres puntos de vital importancia para el Atlético, cuyas altas pretensiones pasan por andar partido a partido y, sobre todo, por ir victoria a victoria.



Quiere ya la primera el conjunto rojiblanco, casi una garantía en el Wanda Metropolitano desde su inauguración. Ya por el trigésimo encuentro como local -el de este sábado-, el Atlético sólo ha perdido tres de sus 29 duelos precedentes sobre este terreno de juego: 1-2 con el Chelsea, 1-2 con el Sevilla y 0-2 con el Espanyol, el único rival que ha ganado allí dentro de la competición de Liga.



19 victorias, siete empates, 48 goles a favor, 13 en contra, 20 porterías a cero -solo recibió algún tanto en nueve de esos duelos oficiales en su campo- y sólo tres encuentros sin batir la portería contraria (0-0 con el Betis, 0-0 con el Real Madrid y el citado 0-2 con el Espanyol) completan sus cifras en el Wanda Metropolitano.



Más allá del amistoso del pasado 11 de agosto contra el Inter, que reunió a un tercio del aforo del estadio, es el reencuentro del conjunto rojiblanco ante su afición, también de Antoine Griezmann después de su decisión de quedarse en el Atlético, renovar con él y rechazar la propuesta y la insistencia en ficharle del Barcelona.



El atacante francés, al que aún se le nota cierta falta de rodaje después de una pretemporada retrasada por su conquista del Mundial, y Diego Costa, a tope en este inicio de curso, son inalterables en el once tipo de Simeone, en el que este sábado no se prevén apenas variaciones en una formación de la que no ha dado aún ninguna pista.



Ahí son indiscutibles el portero Jan Oblak, el central Diego Godín, los centrocampistas Koke Resurrección y Saúl Ñíguez y los dos citados delanteros. También, a día de hoy, el lateral derecho Juanfran Torres, el central Stefan Savic y un fichaje, el francés Thomas Lemar, titulares en cada uno de los dos partidos oficiales.



En las otras dos posiciones, Ángel Correa, por la banda derecha, o Rodrigo Hernández, 'Rodri', por el medio, compiten por un puesto frente al Rayo Vallecano, al igual que Lucas Hernández, que cumplió sanción en Valencia, y Filipe Luis lo hacen por el lateral zurdo, mientras el brasileño insiste en su salida al París Saint Germain.



Entre esos trece nombres se mueve el probable once de Simeone contra el Rayo, en el que el técnico sólo tiene una baja: el extremo Víctor Machín, 'Vitolo', por un esguince de grado II en la rodilla izquierda; un nuevo frenazo para un futbolista que había comenzado a un alto nivel la temporada y que ahora estará fuera un mes.



Enfrente, el Rayo Vallecano afronta el partido en una semana en la que apenas se ha hablado de los aspectos puramente deportivos y toda la actualidad del equipo ha girado alrededor del mal estado del estadio de Vallecas en el estreno liguero y las quejas de la afición por los problemas de seguridad.



En el partido frente al Sevilla la imagen que dio el Rayo no fue buena. Se mostraron frágiles en defensa, inoperantes en ataque y con poco ritmo de juego, tres aspectos que deben mejorar mucho si quieren sacar algo positivo del Wanda Metropolitano.



Para este derbi, Míchel cuenta con la baja por lesión del central uruguayo Emiliano Velázquez y la duda en el lateral derecho de Tito, que tiene molestias. El resto de jugadores están disponibles, incluido el centrocampista Santi Comesaña, que no pudo jugar la primera jornada por sanción.



Respecto al once titular, los planes de Míchel son una incógnita. El técnico madrileño ha dirigido varios entrenamientos a puerta cerrada esta semana para no dar pistas y por lo visto frente al Sevilla podría variar su once con la entrada de alguna novedad, aunque la escasez de efectivos, con solo dieciocho jugadores de la primera plantilla disponibles, da poco margen para las sorpresas.



El lateral derecho peruano Luis Advíncula, que se caracteriza por su velocidad, podría ser, ante la duda de Tito, una de las alternativas para salir de inicio y tratar de frenar los rápidos ataques del Atlético.



- Alineaciones probables:



Atlético de Madrid: Oblak; Juanfran, Savic, Godín, Lucas o Filipe; Correa o Rodri, Saúl, Koke, Lemar; Griezmann y Diego Costa.



Rayo Vallecano: Alberto; Advíncula, Abdoulaye, Amat, Alex Moreno; Medrán, Elustondo o Comesaña, Pozo; Embarba, Trejo y Kakuta.



Árbitro: González González (C. Castellano-leonés).



Estadio: Wanda Metropolitano.



Hora: 20.15.



-----------------------------------------------------------------



Puestos: Atlético de Madrid (8º, 1 punto); Rayo (18º, 0 puntos).



La clave: El juego entre líneas de Griezmann.



El dato: El Atlético ha mantenido su portería a cero en 20 de sus 29 encuentros oficiales en el estadio Wanda Metropolitano.



La frase: "Nos esperamos al mejor Atlético de los últimos años", explicó Míchel, técnico del Rayo Vallecano.



El entorno: Al término del encuentro, el Atlético ha preparado una fiesta de celebración por la Supercopa de Europa, en la que el equipo brindará a sus aficionados el título logrado el pasado 15 de agosto en la prórroga frente al Real Madrid en Tallin (2-4).