Sergio Ramos: "Hemos notado la vuelta de Cristiano"

Madrid, 13 sep (EFE).- Sergio Ramos, defensa del Real Madrid, aseguró este miércoles, después de la victoria de su equipo por 3-0 ante el APOEL, que el conjunto blanco notó el regreso de Cristiano Ronaldo, autor de dos goles.

"Llevábamos unos partidos en los que había escasez de goles. Todos los partidos no se pueden ganar por goleada y eso hace que con Cristiano, un jugador con mucho gol, lo hayamos notado. Que vuelva lo hemos notado y que siga con esa línea", dijo en declaraciones a Bein Sports.

Además, declaró que es "incuestionable" el nivel del delantero portugués a lo largo de los años. Por eso, dijo, el Real Madrid notará el regreso de su compañero cuando acabe la sanción.

Sobre su tanto de chilena, el tercero del partido, indicó que en ocasiones le gusta subir para sorprender a las defensas rivales e informó de que no es el primer tanto que consigue con un remate de esas características: "es un recurso que se me da bien, en el Sevilla ya marqué así".

Por último, habló sobre el encuentro ante el APOEL: "Es cierto que al principio nos ha costado. Estaban muy juntos, han presionado y por eso ha costado. Poco a poco hemos insistido y por banda, sobre todo en la segunda parte, ha habido espacios. Hemos conseguido un buen resultado", culminó.