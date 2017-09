1-3. Mayoral y Bale enderezan el rumbo del Real Madrid

San Sebastián, 17 sep (EFE).- El Real Madrid corrigió el errático rumbo que había tomado en el inicio de la Liga con un triunfo incontestable ante la Real Sociedad (1-3) en Anoeta, donde Borja Mayoral firmó su primer gol en partido oficial con el equipo blanco y Gareth Bale volvió a dar señales de vida con el tanto que cerró el encuentro.

El equipo madridista, con bajas importantes en su once inicial, salió a Anoeta a siete puntos de diferencia del Barcelona y la Real especuló con esa circunstancia. Le entregó el mando del encuentro a su rival con la esperanza de batirle en alguna contra.

Todo ese planteamiento estuvo a punto romperse en el minuto 15, cuando Theo Hernández filtró un pase al área para Asensio, pero el disparo de éste lo evitó con todo Kevin Rodrigues.

Poco más duró el empate inicial porque los de Zinedine Zidane estaban volcados sobre la portería de una temerosa Real, que no salía de su campo, y en el minuto 18 Sergio Ramos hizo de boya en el área chica, atrajo a los centrales locales, intentó hacer una chilena en una posición muy forzada y Borja Mayoral, que llegó desde atrás, envió el balón al fondo de la red.

Muchos aficionados se temían lo peor, pero la Real de este inicio de temporada ha demostrado una fortaleza desconocida otros años y, en menos de diez minutos, había empatado el encuentro con un gol de bandera del joven Kevin Rodrigues, haciendo bueno un centro de su compañero canterano Odriozola, una acción en la que Keylor Navas no estuvo muy afortunado .

Ambos jugadores estuvieron a punto de repetir la jugada y la Real cerca de marcar el 2-1 instantes después, en otro remate del joven internacional sub-21 portugués que repelió el larguero con Keylor Navas batido.

Kevin Rodrigues se iba a convertir en infortunado protagonista de un choque que pasó en un instante de la posibilidad de ventaja local al 1-2 madridista, cuando el lateral blanquiazul interceptó un tiro de Mayoral, desvió su trayectoria y batió a un sorprendido Rulli.

El Real Madrid mantuvo el dominio también en la segunda parte, la Real lo intentaba pero no llegaba con claridad y el marcador estuvo otra vez cerca de moverse en un doble remate de Mayoral, desbaratado por Rulli y por la red exterior de la portería local.

No perdonó el conjunto madrileño en la siguiente oportunidad, la que le permitió resolver el choque en el minuto 60 en un balón colocado perfectamente por Isco a Bale, éste ganó en la carrera a Kevin (alcanzó una velocidad de 35 km. hora, según Movistar TV) y superó con habilidad la salida de Rulli para seguir abonado a un estadio que se le da de maravilla.

La Real tras encajar este tanto no se vio con opciones de buscar al menos el empate, la entrada de Carlos Vela fue insignificante y el Real Madrid vivió un plácido fin de partido pensando en próximos compromisos con buenas sensaciones.

- Ficha técnica:

1 - Real Sociedad: Rulli; Odriozola, Llorente, Elustondo, Kevin Rodrigues; Illarramendi, Zurutuza, Xabi Prieto (Juanmi, min. 68); Januzaj, Canales (Carlos Vela, min. 56) y Willian José.

3.- Real Madrid: Navas; Theo (Nacho, min. 90), Sergio Ramos, Varane, Carvajal; Isco, Casemiro, Modric; Bale, Asensio (Ceballos, min. 85) y Mayoral (Lucas Vázquez, min. 74).

Goles 0-1, min.19: Mayoral. 1-1, min.28: Kevin Rodrigues. 1-2, min.35: Kevin Rodrigues, en propia meta. 1-3, min.60: Bale.

Árbitro: Iglesias Villanueva (Comité Gallego). Mostró tarjeta amarilla a Llorente, Januzaj, Illarra, Asensio y Casemiro.

Incidencias: Partido de la cuarta jornada de Liga disputado ante 24.966 espectadores en Anoeta.

El club donostiarra hizo entrega en los prolegómenos del encuentro de la insignia de oro y brillantes al exjugador Jon Ansotegi tras 12 temporada en el club.

El partido estuvo varios minutos detenido por la caída de uno de los operadores de cámara situados junto a la grada provisional del gol sur en la celebración del tanto realista. El técnico fue evacuado en camilla.