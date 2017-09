Carvajal: He tenido la suerte de ganar todo, estoy deseando hacerlo de nuevo

Madrid, 18 sep (EFE).- Dani Carvajal, lateral derecho internacional del Real Madrid, firmó su nuevo contrato hasta 2022 con el club madridista en el estadio Santiago Bernabéu, donde mostró su felicidad y tras reconocer que lo ha ganado todo con el club de su corazón, se marcó el reto de repetirlo.

"No puedo estar más feliz. Es otro día para enmarcar de mi vida, prolongar el contrato con el club de mi vida que me ha visto crecer. He tenido la suerte de ganar todos los títulos con el Real Madrid pero estoy deseando volver a ganarlos de nuevo", manifestó en la sala de prensa del Santiago Bernabéu.

Acompañado de sus padres y de su hermana, Carvajal se emocionó tras escuchar las bonitas palabras de Emilio Butragueño, al que le agradeció la entrada en la que le señaló como un "símbolo" para la cantera. "Le estoy muy agradecido a Emilio y al club. Todo lo que ha dicho forma parte de mi vida, de cumplir un sueño".

Si cumpliese Dani el nuevo contrato que firmó con el presidente Florentino Pérez antes de comparecer ante los medios, llegaría a nueve temporadas con el primer equipo del Real Madrid en los que quiere seguir conquistando éxitos.

"Mi objetivo es ganar la máxima cantidad de títulos posible, pero sobre todo entrar en la historia del club y no es fácil. Esta generación lo estamos consiguiendo ganando muchos títulos que hace que el madridismo esté orgulloso de nosotros. El día que me retire espero que todos estén orgullosos de mi", deseó.

Cada temporada reconoció Carvajal que recibe ofertas que ni mira porque su único deseo es estar en el Real Madrid. "Cuando te posicionas tan claro como yo, que quieres estar aquí, ni te molestas en escucharlas. Me centro en jugar y dar lo mejor de mi. El club me lo recompensa y deposita toda su confianza en mi. No escuchamos ofertas", reconoció antes de admitir que tiene nueva cláusula de la que no recuerda la cantidad.

Señaló Carvajal el día como especial, confesando que sentía la misma emoción que el día de su presentación o cuando ganó títulos. Y agradeció el esfuerzo de los suyo para permitirle llegar tan alto. "Me acuerdo de los esfuerzos de mi familia durante mucho tiempo, llevarme a entrenar lloviendo mi padre saliendo de trabajar, mi madre verme todos los partidos o mi hermana aguantarme los días de malos partidos. Son momentos que unen a la familia. Estamos unidos y viviendo un sueño".

Recordó el año que tuvo que decidir marcharse del Real Madrid para poder aspirar a volver como el más duro. "Lo importante es sobreponerse a los momentos malos y hacerse fuerte. Para dar el primer salto al equipo fue una decisión difícil. El club trajo competencia pero he confiado en mi mismo".

Carvajal señaló como clave la figura de Zinedine Zidane. "Desde primer momento que Zizou llegó al Real Madrid apostó por mi. Le tengo que estar agradecido totalmente ya que ese cambio de entrenador hizo que mi nivel de confianza creciera. Se ve en los resultados que es un mister espléndido", elogió.

Cuando era niño fue el elegido para poner la primera piedra representando a la cantera, junto a la leyenda Alfredo Di Stéfano. Hoy recordó aquel momento. "El día de la primera piedra lo fui valorando mucho más con el tiempo. Era un niño, puse la cajita de piedra que había lo más rápido que pude porque estaba muy nervioso", recordó.

Terminó mostrando su felicidad por sentirse ejemplo para jóvenes canteranos que sueñan con llegar al primer equipo. "Me siento orgulloso de ser espejo para canteranos. Es fantástico haber disfrutado de niño de este club y hacerlo ahora en el primer equipo. Mi consejo es mucho trabajo, humildad y creer que se puede llegar. Si tu cabeza piensa en otras cosas es difícil llegar".