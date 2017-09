Zidane, contento con Ceballos, no desvela si será titular ante el Betis

Madrid, 19 sep (EFE).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, no quiso desvelar si la primera titularidad de Dani Ceballos en partido oficial llegará este miércoles en el reencuentro ante su ex equipo, el Real Betis, aunque dedicó elogios a la profesionalidad en cada entrenamiento de su jugador.

Las rotaciones pueden provocar la primera titularidad de Ceballos en el Real Madrid en un partido especial para él, ante el equipo en el que triunfó y dio el salto a la elite, el Real Betis. Zidane mantuvo su discurso pidiendo tiempo y no desveló si jugará de inicio.

"Puede jugar en varios sitios, es lo bueno de Dani porque técnicamente no le cuesta mucho jugar con el balón y es inteligente para jugar en muchas posiciones del campo. Lo veo bien, metido, pero es el inicio de la temporada y esto es muy largo. Lo bueno es que está trabajando muy bien y tendrá oportunidad de jugar seguro y de hacerlo bien", señaló.

"No es que no vea preparado a Dani para ser titular, hay otros jugadores que lo hacen muy bien. Estoy aquí siempre para hacer los equipos y él va a tener que jugar seguro. Estoy muy contento, entrena muy bien y está metido en la dinámica del equipo. Debes tener tu tiempo de adaptación y él lo está haciendo fenomenal", añadió.