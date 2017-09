Setién: "Este triunfo nos da un respaldo enorme"

El técnico del Real Betis admite que el resultado en el Bernabéu supone un impulso a su propuesta, pero avisa que habrá que "seguir

trabajando".

- ¿Qué análisis hace del partido?

- En la primera parte estuvimos muy bien. Hemos tenido bastantes opciones, no sólo las que finalizamos sino otras en las que nos ha faltado el último pase. En la segunda parte también hemos tenido ocasiones, pero estábamos muy cansados y nos ha costado. Al final, ha llegado esa acción del gol que desde luego nos da un impulso de cara al futuro enorme y darle una alegría inmensa a nuestra afición y, bueno, no dejan de ser tres puntos, habrá que seguir trabajando y esto quedará en el recuerdo.

- ¿Qué supone la victoria?

- Lo supone todo. Esto nos da un respaldo enorme. A los futbolistas les va a servir para coger mucha confianza. Ellos han visto que a base de tocar el balón, hemos podido crearles problemas a este equipo y ese es el camino que hemos elegido y espero que poco a poco nos vaya bien. Tenemos que disfrutar de esta victoria. Han pasado cinco jornadas, tenemos que seguir, esto es muy largo y ahora a pensar en el partido del Levante y confiar en que el apoyo de la afición se mantenga.

- Partidazo de Adán.

- Hoy la verdad es que ha habido muchos futbolistas que han estado a un nivel extraordinario. Adán se merecía un partido como el que ha hecho. Él tuvo un accidente hace unas semanas y hoy ha hecho un mérito enorme. Haber jugado, con lo que significa para él jugar aquí, con esta presión, y hacer cuatro o cinco paradas que seguro que nos ha salvado el partido. Pero otros jugadores también han estado a un gran nivel.

- Presión del rival y salida de balón.

- Hemos estudiado bastante la presión del Madrid, cómo van, si iban a veces con dos o tres. Lo hemos trabajado mucho para hacer lo que hemos hecho. Hemos tratado que los jugadores tuvieran la personalidad y la tranquilidad para gestionar el balón desde atrás y ha habido muchos momentos en que lo hemos hecho bien. Lo podríamos haber hecho más veces seguramente, pero hay que vivir los momentos de tensión, la exigencia física a la que te somete este equipo para atacar y defender. Desde luego, el tema de tener el balón es un poco el trabajo general que hace siempre, los registros que tiene, los mecanismos y eso lo han hecho bien en muchas ocasiones".

- Rotaciones.

- Hemos tenido un poco de suerte en realidad. Seguramente habría gente que no lo habría visto bien, estas rotaciones, que quiere ver siempre a los mejores en el campo. Pero también hay muchos chavales que tienen que ir haciéndose, que tienen que ganar estos minutos, porque algún día se convertirán en futbolistas de verdad. El caso de Fabián que ha hecho un partidazo. Ha estado genial hasta que ha aguantado. A Francis le ha costado un poco más pero también ha trabajado muchísimo, ha intentado cosas. Esta es la forma. Meterlos en un día como hoy, en este escenario, confiar en ellos y adelante. Hemos visto que pueden rendir. Que son chavales y que son buenos.

- ¿Será una noche larga?

- La noche será lo larga que yo quiera. Disfrutaremos esta noche, ya habrá momentos para disfrutar. Ahora tenemos que cenar bien, para descansar y pensar en el partido del Levante que es importantísimo. Esto solo son tres puntos al final. Nos quedará en el recuerdo una victoria en un campo como este pero tenemos que dar otra alegría a nuestra afición en nuestro campo, y para eso hay que recuperar energías. Ya habrá tiempo de disfrutar cuando consigamos los objetivos que nos hemos planteado.

- 19 años sin ganar en el Bernabéu.

- Nunca sabes lo que puede pasar porque igual viene el Levante el lunes y te gana en tu casa. Lo que sí está claro es que hemos marcado un camino. Cuando todo el mundo piensa que hay que correr y trabajar, que hay que pelear y disputar, que está muy bien, yo les suelo pedir a los jugadores que piensen, que sean inteligentes y decidan bien porque correr y trabajar ya lo hacen bien. En muchos entrenamientos les tengo que decir que esto no es una cuestión de correr, hay que pensar. A veces se avanza más sin correr que corriendo. Hoy ha habido muchos momentos en los que el equipo ha sido muy inteligente. Es verdad en que ha habido otros en que te has visto sometido. Estamos en un periodo de crecimiento porque tenemos un entrenador nuevo, tenemos casi 18 jugadores nuevos, una idea nueva y todo es nuevo. Hay que ir paso a paso. No sé lo que podremos dar de sí, no soy adivino. Me gustaría que esto sirviera para reforzar la confianza y tener la personalidad que tenemos que tener para desarrollar lo que queremos. Esto es un espaldarazo enorme para los jugadores. Se ven que pueden hacerlo, que teniendo personalidad también podemos tener nuestro protagonismo, tener el balón, hacer correr al rival, tener tus momentos y hasta ganar, como hoy.