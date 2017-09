Casemiro: "Tenemos que tener la cabeza fría"

Madrid, 20 sep (EFE).- Carlos Henrique Casemiro, centrocampista del Real Madrid, afirmó este miércoles, después de perder 0-1 ante el Betis, que su equipo tiene que tener "la cabeza fría" para afrontar los próximos partidos después de colocarse a siete puntos del Barcelona.

"Hemos jugado la Liga de Campeones aquí y hemos ganado. Hemos creado un montón de oportunidades y hay días que el balón no entra. Hay que seguir trabajando y planeado, queda mucho. Son siete puntos y ahora hay que tener la cabeza fría. Estamos trabajando bien y está plantilla es la misma que ganó todo", comentó en Bein Sports.

Además, indicó que al Real Madrid el empate en casa no le vale y por eso se lanzó a por la victoria. En pleno acoso madridista, el paraguayo Antonio Sanabria dio la victoria al conjunto andaluz con un gol en el minuto 94.

"Tenemos que tener cabeza, porque a lo mejor un punto aquí era mejor que la derrota. Me quedo con la pelea del equipo. Ha sido una mala suerte. Sobre todo lo que hemos tirado, intentado, peleado. Eso es fútbol, a veces es injusto. Hay que felicitar al Betis, que peleó, trabajó e hizo un buen partido aquí. No tenemos que pensar en el Barcelona, tenemos que seguir haciendo lo nuestro", finalizó.