Zidane: ´Sigo teniendo flor; no soy el gafe´

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, ofreció una comparecencia ante los medios en la que mostró su forma de ser ante los malos resultados, mandando mensajes de calma, confiado en su trabajo y en la inmediata reacción de sus jugadores, e ironizando con la crítica: "sigo teniendo flor".

Zidane respondió a todo en la víspera del Alavés. A las críticas por las rotaciones, a sus cambios, a la falta de pegada. No hubo un tema que no respondiera el técnico francés con total seguridad en su trabajo. "Las críticas no me van a cambiar", aseguró.

"Ahora este año soy el gafe y el pasado tenía flor. La sigo teniendo, no os preocupéis porque sigo en este club a diario, contento y disfrutando de estar aquí. No pienso en gafe ni en momento malo, esto es parte del fútbol, lo bueno es que ya tenemos un partido para cambiar todo rápidamente. Lo vamos a hacer".

Mostró una fe ciega en su forma de manejar la plantilla, la que hizo que se llevase tantos elogios hace unos meses cuando las rotaciones le funcionaron para ganar Liga y Liga de Campeones.

"Voy a hacer mi trabajo de la misma manera, creo mucho en lo que hago y no estoy aquí para ver si funciona, lo hago con conciencia y el pensamiento de todos los que trabajamos. Las rotaciones no van a cambiar. No son por un jugador de edad avanzada. Nadie puede jugar tantos partidos una temporada. Hace quince años tenías 35 partidos", señaló.

"No es solo el físico, sobre todo es mental y nuestros jugadores, que son internacionales, no descansan nunca, no existe. Empieza la temporada y hasta el final no paran, salvo unos días en navidad. Necesitamos el sistema de rotación. Las críticas no me van a cambiar", añadió.

Llegó a admitir Zidane que la desventaja con el Barcelona de siete puntos en tan solo cinco jornadas no es preocupante y que la Liga no está perdida, justificando que si fuese a favor la ventaja tampoco se sentirían campeones.

"No me preocupa, no hay más remedio que remontar si queremos intentar ganar la Liga. Cuando llegué había muchos puntos de retraso y en el fútbol puede pasar de todo, esto es largo. Estamos a muchas jornadas del final de temporada, quedan 33", reseñó.

"Algunos piensan que la liga está sentenciada para nosotros pero esto acaba de empezar, puedes tener hasta doce puntos de retraso porque puedes subir y bajar en momentos malos de la temporada. Creo que hay muchos equipos que pueden estar arriba, no solo uno o dos. El que piense que está sentenciada enhorabuena, pero esto es muy largo y si estuviese con siete puntos de ventaja no diría que está sentenciada la liga. Vamos a seguir con nuestro trabajo", agregó.

Por último, expresó su forma de encarar la primera situación crítica desde que se hizo con el mando del Real Madrid. "Mi carácter es así, yo no puedo gritar por gritar o hacer cosas que no son mías. Desde la tranquilidad, con un grupo en el que confío, tengo la suerte de poder entrenar a estos jugadores y tenemos un partido mañana para demostrarlo y yo para demostrar que valgo para estar aquí. Sabes lo que significan aquí dos resultados malos pero estoy tranquilo y los jugadores también".