Ceballos: "Ha sido un debut soñado como titular"

Dani Ceballos admitió tras la victoria ante el Alavés que había "sido un debut soñado como titular" con el equipo madridista, ya que convirtió sus dos primeros goles con su nuevo equipo que significaron el triunfo.

"Estoy muy contento por ayudar al equipo y por llevarnos la victoria. Es una doble satisfacción. Tenemos que seguir en esta línea para recortar puntos con los rivales más directos", indicó el centrocampista andaluz.

Ceballos admitió que el cuadro blanco no está fino ante las porterías rivales, pero aseguró que "lo importante es que el equipo genera ocasiones de gol". "Tenemos que cerrar los partidos para no sufrir, pero vamos a seguir trabajando para cerrar los partidos antes. Si remamos todos en la misma dirección todo irá hacia delante", apostilló.

El central francés Raphael Varane aseguró que dudas no tienen "ninguna" dentro de la plantilla: "Somos un equipo muy comprometido que trabajamos muy bien. Es verdad que no hemos tenido los resultados que queríamos, pero dudas no tenemos".

"Lo importante era ganar los tres puntos. Sabemos que nos hemos dejado puntos en casa y teníamos que reaccionar para coger buenas sensaciones. Ellos jugaron bien y crearon peligro con pocas ocasiones. Nos está faltando eficacia en nuestra área y en la contraria para matar el partido, controlar mejor y tener más calidad en nuestro juego", dijo.