Ramos: "Este es el camino para los logros"

Redacción deportes, 26 sep (EFE).- Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, destacó "la personalidad" de su equipo para vencer por primera vez en Alemania al Borussia Dortmund (1-3), con una mejoría de imagen respecto a la Liga que, en su opinión, es "el camino para los logros".

"Era una oportunidad buena tras tantos años de conseguir una victoria en Dortmund en la 'Champions' ante un equipo que siempre lo pone muy complicado y en un estadio con una afición única. Desde el primer minuto hemos mostrado la personalidad del Real Madrid. De todo lo que se habla tenemos que estar al margen, este es el camino para los logros", aseguró RAmos en Mega.

"Lo bonito del fútbol es que cada tres días hay un partido. Teníamos ganas de reencontrarnos con el mejor Madrid, con mucha personalidad, y nos vamos con la moral bastante alta ante un rival muy bueno al que es importante ganar con autoridad", añadió.

Ramos destacó, además de la pegada con Cristiano Ronaldo y Gareth Bale, el trabajo defensivo que hizo en bloque el Real Madrid.

"Cuando están afortunados de cara al gol (Cristiano y Bale) lo notamos mucho. Independientemente de esos goles ha sido importante el trabajo colectivo. Hay que destacarlo ante un rival que crea mucho peligro a la contra y los hemos sabido controlar. Contento por los goles de Gareth y Cris, ojalá mantengan esta racha mucho tiempo", señaló.

Por último, opinó sobre una jugada polémica en la que el balón golpeó en sus manos bajo la portería cuando el partido marchaba con empate sin goles en el marcador.

"Ha sido bastante rápido, me toca en la mano porque lo desvía Keylor (Navas) y es involuntario totalmente. No tengo ninguna intención de darle con la mano. No creo que haya sido nada para pitar", sentenció.