Asensio, tras su renovación: "No pienso en ganar el Balón de Oro"

Marco Asensio, centrocampista internacional del Real Madrid, se mostró feliz y agradecido a su familia tras renovar su contrato con el club blanco hasta junio de 2023, sin prisa por llegar a logros personales como el Balón de Oro, que aseguró no piensa en él porque es muy joven.

"Es un día muy importante para mí. Ampliar el contrato con el Real Madrid es un orgullo. El año pasado fue mi primer año, crecí mucho y éste lo hemos empezado muy bien. Mis objetivos son los mismos, ganar muchos títulos. Es un día muy feliz para mí", señaló en la sala de prensa del Santiago Bernabéu.

El portugués Cristiano Ronaldo ha señalado a Marco como un digno heredero del Balón de Oro, aunque él aún lo ve muy lejano. "Recibir esos elogios de Cristiano es una alegría pero no pienso en ganar el Balón de Oro. Soy joven y todo irá paso a paso".

Precisamente fue el delantero portugués el jugador del que se acordó cuando fue preguntado sobre el que admira en el presente. "De pequeño mi ídolo era Zidane y lo tengo como entrenador. Ahora me sorprende cada día Cristiano por la ambición que tiene. Después de lo que ha ganado colectiva e individualmente siempre quiere más, contagia a todos los compañeros y es sorprendente".

Asensio mostró su deseo de seguir creciendo y la ambición de tener más minutos, pero siempre respetuoso con la decisión de Zinedine Zidane. "El míster sabe cómo llevarme, yo tengo mis metas personales pero entiendo que hay más jugadores y hay que pensar como equipo porque así el año pasado ganamos muchos títulos".

Si tuviese que elegir un gol se quedaría con el que cerró la goleada al Juventus en la final de Cardiff de la Liga de Campeones: "Es el gol soñado en una final de Champions. Fue increíble y muy emocionante", recordó.

Y en todo lo que ha vivido, se mostró agradecido a su familia. "Ha ido todo un poco rápido pero lo he sabido llevar bien gracias a mi familia que me ha apoyado en todo momento, los difíciles y los más bonitos. Esto es gracias a ellos y sigo siendo como soy".

Uno de esos momentos bonitos de su presente se traslada a la selección española. Se ha convertido fijo para el seleccionador Julen Lopetegui y desea estar en el Mundial 2018. "Siempre ir a la selección es un orgullo, poder representar a mi país en un año tan importante de Mundial. Estoy muy contento por la llamada, trabajaremos para poder ir al Mundial de Rusia".

Sin querer asumir papeles que no le corresponden. "Ahora mismo hay jugadores con más galones, yo soy joven y tengo muchos años de contrato por delante quiero ir paso a paso", señaló.

Asensio sí reconoció que ya se siente "importante" en el Real Madrid, consciente del club en el que está. "Hay que trabajar mucho, aquí la exigencia es máxima y tienes que rendir al máximo nivel. Puedo mejorar mucho, tengo margen de mejora. Soy joven y cada año tengo que ir creciendo para ser mejor jugador".