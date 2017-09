Bale sigue al margen y se complica su presencia ante el Espanyol

Gareth Bale, extremo galés del Real Madrid, se ausentó por segundo día consecutivo del entrenamiento en la ciudad deportiva de Valdebebas, con molestias musculares tras el encuentro de Liga de Campeones ante el Borussia Dortmund, que complican su participación el próximo domingo frente al Espanyol.

Mientras el portugués Cristiano Ronaldo regresaba a la dinámica de grupo tras ausentarse en la vuelta al trabajo del jueves, la evolución de Bale no es tan positiva como para que trabaje junto al resto de sus compañeros. El galés se volvió a quedar en el interior de las instalaciones tratándose las molestias musculares y completando trabajo específico.

Las primeras pruebas médicas que realizaron a Bale desvelaron que no sufría lesión muscular y tan solo un calambre, pero Zidane apuesta por la precaución y se espera que como suele hacer cada vez que uno de sus jugadores tiene una molestia, no forzará ante el Espanyol.

Con Jesús Vallejo de nuevo entrenando al mismo ritmo que el grupo, Zidane sigue contando con las ausencias de Marcelo, Theo Hernández, Mateo Kovacic y Karim Benzema. El resto de jugadores completó una sesión en la que según informa la web del club, realizaron ejercicios de control y pase, de posesión y presión divididos en dos equipos, antes de disputar partidos en espacios reducidos.