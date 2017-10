Mauricio Pochettino: "El Madrid es especial"

Madrid, 13 oct (EFE).- El argentino Mauricio Pochettino, entrenador del Tottenham, ha valorado su partido de este martes en Liga de Campeones frente al Real Madrid, un partido que califica como "la Champions de verdad", la prueba de fuego para su equipo.

Pochettino, en una entrevista en el programa "Universo Valdano" de beIN LaLiga, considera que el Madrid, estos últimos años, es "el mejor equipo del mundo".

"La Champions es una cosa cuando la juegas contra un equipo determinado y otra cosa es cuando la juegas con el Madrid en el Bernabéu. Esa es la Champions de verdad, y esa es la prueba de verdad para un equipo como nosotros", ha manifestado.

En su opinión, buena culpa de esto la tiene el entrenador madridista, el francés Zinedine Zidane.

"Tengo debilidad por Zidane. Ya cuando era jugador, pero ahora también. Ese respeto y naturalidad sobre los resultados y lo que aportó al Madrid hace que la excitación contra el Madrid, el Bernabéu y Zidane sea una motivación grandísima para nosotros", ha dicho.

Para Pochettino, el Real Madrid no es el mismo equipo cuando juega la Liga de Campeones que cuando se enfrenta a otras competiciones.

"Hay un Madrid cuando juega la Champions, esa gran motivación de la Champions y esa sensación especial y que yo he visto en varios partidos en el Bernabéu de Champions dónde se crea esa atmósfera especial. El Madrid es especial", ha explicado.

Mauricio Pochettino es ya un viejo conocido de LaLiga y sus equipos. Como futbolista, llegó a España desde su país natal en 1994 para jugar en el Espanyol. Además, fue en ese mismo club donde comenzó su carrera como técnico en 2009. "El Espanyol juega un papel determinante en mi vida", ha dicho.

Además, durante su etapa como futbolista también jugó con la selección argentina. El momento más importante, aunque también el más complicado como internacional, lo vivió en el Mundial de Corea y Japón de 2002, donde su equipo quedó eliminado en la fase de grupos.

Cuando el Espanyol le dio la oportunidad de entrenar, encaró el reto siendo consciente de la "responsabilidad" que suponía. "Yo nunca estuve de protagonista delante de 25 personas y sobre todo sabiendo cómo son los futbolistas, porque uno lo ha sido", ha comentado.

Ahora, como entrenador del Tottenham, ha tenido la oportunidad de conocer la Premier desde dentro, competición que considera más "excitante" que LaLiga. "Aquí hay más excitación, el fútbol se vive con el corazón en la garganta y eso no se puede perder", ha declarado.

Este martes, Pochettino visitará con su equipo el Santiago Bernabéu para medirse ante el Real Madrid en la fase de grupos de la Liga de Campeones.