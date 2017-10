Marcelo: "Hemos sabido leer bien el partido tras encajar el gol"

Madrid, 14 oct (EFE).- El defensa del Real Madrid Marcelo, destacó la reacción de su equipo tras encajar el gol del Getafe que supuso el empate en el marcador hasta que Cristiano Ronaldo anotó el tanto que dio al cuadro blanco el triunfo definitivo.

"Este es un campo difícil. Los jugadores que se enfrentan al Real Madrid siempre están más motivados. Encajamos un gol, que creo que fue en fuera de juego. Pero lo que importa es que hemos sabido leer bien el partido después de encajar y hemos ganado", dijo en beIN Sports el futbolista brasileño.

Marcelo destacó el oportunismo de Cristiano Ronaldo que "aparece cuando tiene que aparecer".

"Sabemos lo que Cristiano puede dar al Real Madrid. Tiene mucho crédito por todo lo que ha hecho aquí y cuando tiene que estar, está", subrayó el defensa blanco.

Marcelo no fue capaz de explicar el por qué su equipo ofrece un rendimiento fuera de casa, donde acumula trece victorias seguidas, y en el Santiago Bernabeu, donde se ha dejado siete puntos en lo que va de curso.

"Son cosas que pasan en el fútbol, Son trece victorias fuera de casa y no sé explicar por qué. Salimos a cada partido con la intención de ganar sea en casa o fuera. Vamos en busca del primer puesto", añadió Marcelo, que restó importancia al estado del terreno de juego del Coliseum Alfonso Pérez.

"El césped no es importante. Intentamos adaptarnos a cada campo y no hay ningún problema", concluyó.