El campeón pone el liderato y su fiabilidad en juego ante el Tottenham

Madrid, 16 oct (EFE).- El Real Madrid, campeón de las dos últimas ediciones de la Liga de Campeones, pone en juego el liderato del Grupo H y su fiabilidad en un Santiago Bernabéu, donde perdió su fortaleza liguera, ante un Tottenham con el que empata a todo y que llega con un Harry Kane pletórico a la cabeza.

El Bernabéu acoge un atractivo partido de Liga de Campeones con el objetivo de seguir siendo un fortín -lleva trece partidos sin perder en competición europea y un solo empate cedido-, dar un paso en firme al liderato de grupo y hacer olvidar la debilidad de local en LaLigKeylor Keylor a Santander, donde sólo ganó un partido y hasta llegó a perder contra el Betis tras ceder empates con Valencia y Levante.

Pero la Liga de Campeones es una competición especial para el Real Madrid y Cristiano Ronaldo, que llega tras finalizar en Getafe su sequía liguera con el primer tanto del curso, pero lanzado en Europa con ocho dianas en sus tres últimos partidos europeos en el Bernabéu y una trascendencia que marcan las catorce dianas en sus siete últimos encuentros de 'Champions'.

Fue clave para la conquista de la última edición de la Liga de Campeones, y el máximo goleador del torneo más prestigioso quiere seguir sumando. Liderará el ataque formando pareja con Karim Benzema, que regresó en Getafe y nutrió de balones al portugués con una conexión especial. A sus espaldas estará el jugador en mejor momento del Real Madrid, Isco Alarcón.

Zinedine Zidane recupera a Keylor Navas en la portería, superado su edema muscular, pero sigue sin poder contar con Dani Carvajal en defensa, Mateo Kovacic en el centro del campo y Gareth Bale en punta. El galés no podrá reencontrarse con su exequipo y es más que dudoso que lo pueda hacer en la vuelta en Wembley.

El técnico madridista apostará por la experiencia de Nacho Fernández como comodín defensivo y lo ubicará en el lateral derecho en detrimento del joven Achraf, que fue titular en los dos últimos compromisos ligueros. Regresan Varane, Casemiro y Luka Modric, que sí podrá medirse al equipo que le lanzó al estrellato.

Tan sólo en una ocasión se han medido Real Madrid y Tottenham en Liga de Campeones, en los cuartos de final de 2011, y un total de cuatro enfrentamientos europeos sumados a una eliminatoria de la misma ronda de la Copa de la UEFA en 1985. Nunca fue capaz el conjunto inglés de marcar un gol y el balance tiene color español con tres triunfos y un empate. Jamás perdió el Real Madrid en alguno de sus once últimos enfrentamientos ante equipos ingleses.

Mientras, el Tottenham Hotspur liderado por un Harry Kane en estado de gracia, llega a Madrid en busca de un resultado positivo que lo mantenga en lo más alto del Grupo H y con las posibilidades de clasificación intactas. Es el único grupo en el cual dos equipos suman pleno de puntos (6), y tanto los hombres de Mauricio Pochettino como los de Zidane han marcado (6) y encajado (1) los mismos goles.

El conjunto del norte de Londres se presenta en el Santiago Bernabéu en su mejor momento de la temporada, tras encadenar cinco victorias seguidas y nueve encuentros sin conocer la derrota, desde el pasado 20 de agosto, y liderado por un Kane en racha: quince goles y dos asistencias en sus últimos once partidos en todas las competiciones.

El ajustado y trabajado triunfo del sábado en Wembley contra el modesto Bournemouth (1-0) no es reflejo de lo que es en realidad este Tottenham de Pochettino: serio en defensa -más todavía desde la multimillonaria llegada de Davinson y del lateral Aurier-, creativo en el centro del campo, especialmente con Eriksen y Alli, y contundente arriba, con el trabajo incansable de Son y la fiabilidad anotadora de Kane.

La ausencia por enfermedad del lateral Davies obligó a Pochettino a abandonar su ya característico 3-4-2-1 y decantarse por un 4-2-3-1 contra los 'Cherries'; sin embargo, el futbolista galés parece ya estar totalmente recuperado y apunta al 'once' en Madrid. El otro lateral izquierdo puro del equipo, Danny Rose, ha regresado a los entrenamientos después de ocho meses fuera, pero no llega a tiempo para el duelo del martes. Tampoco estarán otros dos lesionados de larga duración, el argentino Lamela -aunque éste volvió la pasada semana a los entrenamientos- y el keniano Wanyama.

La conocida ausencia por sanción de Dele Alli, quien cumple el tercer y último partido de suspensión tras ser expulsado en un partido de la Liga Europa del pasado curso contra el Gent, volverá a abrir las puertas de la titularidad al coreano Son, mientras que el joven canterano Winks podría mantener su puesto en el 'once' por cuarto partido consecutivo ante la baja de Wanyama y la duda de Dembélé, entre algodones por un golpe en la rodilla.

Sin embargo, la buena noticia para el técnico argentino es el regreso del central belga Jan Vertonghen -lateral el sábado contra el Bournemouth-, que vuelve tras cumplir un partido de sanción por su expulsión contra el Borussia Dortmund.

- Alineaciones probables:

Real Madrid: Keylor Navas; Nacho, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric, Isco; Benzema y Cristiano Ronaldo.

Tottenham Hotspur: Lloris; Alderweireld, Davinson, Vertonghen; Aurier, Dier, Dembélé o Winks, Davies; Eriksen, Son; y Kane.

Árbitro: Szymon Marciniak (POL)

Estadio: Santiago Bernabéu (Madrid)

Hora: 20:45 (18:45 GMT).