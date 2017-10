Isco: ´Un día eres Dios y al siguiente fallas y te quieren echar del Madrid´

Madrid, 16 oct (EFE).- Isco Alarcón celebró su gran momento en el Real Madrid con el deseo de aislarse de la crítica y los elogios e intentar "pasar desapercibido", consciente de que "un día eres Dios y al siguiente fallas cinco pases y te quieren echar".

"Intento pasar desapercibido, no veo las noticias ni leo periódicos, eso me ayuda a estar al margen de tanto elogio. Sabemos cómo es el fútbol, si un día juegas bien eres Dios y si al día siguiente fallas cinco pases seguidos te quieren echar del Madrid. Hay que encontrar el termino medio para que no afecten las críticas ni los elogios. Tengo la cabeza firme ante eso", dijo.

Isco analizó en conferencia de prensa, en la víspera del partido de Liga de Campeones ante el Tottenham, los motivos del crecimiento que ha protagonizado hasta ser un jugador clave en cada partido del Real Madrid. La paciencia la eleva por encima del resto, así como jugar en su demarcación preferida.

"Jugar en el Real Madrid no es fácil seas quien seas. Al final te lo tienes que ganar y hay mucha competitividad. Están los mejores jugadores del mundo y es difícil, pero creo que he tenido mérito por tener paciencia, saber esperar mi momento y he estado preparado tras trabajar muchos años para intentar aprovechar la confianza del mister y la ocasión", analizó.

Y admitió que la velocidad del juego del Real Madrid ahora la comprende mejor y ha adaptado sus virtudes a un tipo de juego. "He mejorado, llevo cinco años en el Madrid y he madurado futbolísticamente. Quizás entienda mejor las situaciones del juego, lo que requiere cada momento".

"A base de partidos y años de experiencia vas mejorando y aprendiendo. Es lo que nos queda a los jóvenes, seguir para adelante sin quedarte con lo que has hecho. Me siento muy cómodo y cuando salgo tengo la confianza para intentarlo todo. Me salen las cosas y no sé si es el mejor momento de mi carrera porque espero que haya muchos mejores", añadió.

La situación por la que transitó Isco la tienen ahora jugadores jóvenes a los que recomienda paciencia para triunfar en el Real Madrid, como son Marco Asensio y Dani Ceballos. "Esto es muy largo, les recomiendo que trabajen porque tendrán su momento. Son jugadores con mucho talento y si tienen paciencia su momento llegará".

Ya centrado en el siguiente objetivo, el duelo europeo ante el Tottenham, el centrocampista andaluz reconoce que "la Champions es especial" y encaran el duelo como "una bonita oportunidad" de consolidarse líderes de grupo "ante un rival complicado que viene haciendo las cosas muy bien".

En lo personal desea "continuidad" y promete "trabajo" para mantener su nivel actual. "Sin mi trabajo no habría tenido oportunidades y ahora también estoy jugando más en mi posición, más cerquita del área donde me encuentro más cómodo. Con una continuidad que antes no tenía, te permite coger la confianza necesaria para un futbolista".

Tras marcar Cristiano Ronaldo su primer gol en Liga, Isco está convencido de que el portugués extenderá su racha. "Al final es cuestión de tiempo porque es un 'killer'. En Liga no ha estado muy acertado pero en Champions la que tiene la enchufa. Que lo haga también en Liga nos viene bien porque le necesitamos mucho".

Después de un bache, con malos resultados en el Santiago Bernabéu en Liga, Isco está convencido de que el equipo va para arriba. "El ambiente es muy bueno y la confianza no tiene límites por todo lo que conseguimos el año pasado y las ganas que tenemos por seguir ganando títulos".

"Estamos a mediados de octubre y aún no ha habido oportunidad de tener toda la plantilla disponible. De aquí en adelante se va a ver un mejor Real Madrid. Estamos recuperando jugadores y vamos a mejorar", sentenció.