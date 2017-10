Zidane confirma la mejoría de Keylor y no pone fecha al regreso de Bale

Madrid, 16 oct (EFE).- El portero costarricense Keylor Navas está en condiciones para volver a jugar con el Real Madrid, como confirmó su técnico Zinedine Zidane, que fue más cauteloso con el galés Gareth Bale, sin querer poner una fecha a su regreso, ni confirmar si estará en el partido de vuelta en Londres contra el Tottenham.

Zidane no confirmó la titularidad de Keylor Navas en el Santiago Bernabéu en Liga de Campeones, pero sí su recuperación. "Se va a ver mañana si juega, pero ya está con nosotros. Ha entrenado muy bien, sin molestias", informó.

Con el resto de lesionados tuvo más prudencia el técnico francés, especialmente con Bale tras una nueva lesión de sóleo. "No puedo decir la fecha pero espero que Dani (Carvajal) tengamos que esperar cada día mejor y ojalá vuelva rápido porque está con muchas ganas de estar con nosotros", comentó.

"Mateo (Kovacic) necesita todavía más tiempo pero está mejor, haciendo cosas fuera poco a poco. Lo de Gareth no puedo decir si va a estar en el partido de vuelta pero espero que esté rápido con nosotros. Nos faltan los tres y espero que vuelvan rápido", añadió Zidane.