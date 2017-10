Emilio Butragueño: "Estamos disfrutando de una etapa de éxitos"

Madrid, 19 oct (EFE).- El director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, ha hablado esta mañana en el palco de honor del Estadio Santiago Bernabéu sobre la buena racha que está viviendo el club estos últimos años a nivel de títulos, aunque no se ha referido al momento actual por el que atraviesa el primer equipo.

Butragueño ha comparecido ante los medios en el acto de presentación del acuerdo de patrocinio del club con Exness, líder en operaciones forex (mercado de divisas), que se prolongará durante tres años.

"El Real Madrid tiene 115 años de historia y ahora estamos disfrutando de una etapa de éxitos que acrecenta un palmarés que hace de este club un referente del deporte mundial", ha dicho.

No ha querido referirse, sin embargo, a la situación por la que está pasando el conjunto dirigido por Zinedine Zidane. Los blancos son terceros en Liga y hasta ahora solo han conseguido sumar cinco puntos en su campo. Además, el pasado martes, el público del Bernabéu vio otro empate, esta vez en Liga de Campeones, ante el Tottenham.

Eso sí, Butragueño ha recalcado que los madridistas están "orgullosos" de la institución "no solo por los logros deportivos" sino también por los valores que "representa el escudo".

Sobre el club, ha comentado que "no se detiene", "sigue buscando la excelencia" y ha subrayado que "afronta cada desafío con la voluntad de seguir alimentando el mito que es el madridismo".