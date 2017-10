Bale ya realiza trabajo de campo

El galés Gareth Bale realizó trabajo de campo en la ciudad deportiva de Valdebebas, en una mañana en la que Zinedine Zidane conoció la lesión muscular de Keylor Navas, que no jugará el encuentro ante el Eibar, para el que es duda el francés Raphael Varane.

El Real Madrid mostró en las imágenes del entrenamiento difundidas en su web que Bale ya se entrena sobre el césped en las dos últimas sesiones a puerta cerrada.

Con el objetivo marcado en el regreso del galés para jugar en Wembley el 1 de noviembre, ante el Tottenham en Liga de Campeones, Bale da un paso adelante en el proceso de recuperación de una nueva lesión del sóleo izquierdo.

Pese a que el técnico Zidane es cauto en cada declaración que hace sobre Bale y no quiere marcar una fecha para su vuelta, el jugador va quemando fases y ya pisa césped en carrera y comienza a tocar balón. La próxima semana se podría incorporar a al dinámica de grupo si no sufre ninguna molestia inesperada.

La plantilla madridista completó su segundo entrenamiento con la mente en el encuentro liguero ante el Eibar, en un Santiago Bernabéu donde buscarán la estabilidad deseada tras el cuarto traspié del curso el pasado martes en Liga de Campeones frente al Tottenham que llegó tras tres ligueros.

Al igual que Bale el portero Luca Zidane trabajó sobre el césped mostrando mejoría en su lesión de hombro, mientras que Dani Carvajal y el croata Mateo Kovacic fueron las ausencias de la mañana.

Zidane reforzó el grupo con la presencia de los jugadores del Castilla Álvaro Tejero, Manu Hernando y Óscar más el portero del Juvenil A Moha, que volverá a ser convocado ante la lesión de Keylor Navas. La sesión, informa el club, comenzó con ejercicios de control y pase, ensayo de posesión y presión con los jugadores divididos en dos equipos y un partido final en espacios reducidos.