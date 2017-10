Zidane responde con dureza a Lineker: "Lo que dijo es una vergüenza"

Zinedine Zidane respondió con dureza a la crítica de Gary Lineker a Karim Benzema, del que dijo que "es decente pero no genial" y que está "sobrevalorado", a lo que el técnico del Real Madrid dijo que son "una vergüenza" esas palabras de un hombre de fútbol a un '9' que ve como "el mejor con diferencia".

Pocas veces Zidane respondió con tanta fuerza como ha hecho con Lineker. Visiblemente molesto con la opinión de un hombre de fútbol en las redes sociales, el técnico francés defendió a Benzema y sus cualidades por encima del gol.

"Me molesta que diga eso de Karim la gente que sabe de fútbol, es una vergüenza, además para mí es el mejor de todos, con sinceridad. No sé si la gente piensa que el 9 aquí tiene que meter 60 goles, Karim no va a meterlos, va a marcar 25 y va a pasar 40 goles, para mí eso es más importante. Me molesta que se hable mal de mis jugadores pero no lo podemos evitar. Para mí Karim es el mejor con diferencia", manifestó.

Fue un argumento que defendió toda la rueda de prensa en favor de Benzema. "Me parece realmente el mejor. Son mis jugadores y los defenderé pase lo que pase y más a Karim porque a lo mejor para algunos no es el mejor, lo respeto, pero para mí sí lo es y si lleva en el Real Madrid diez años no es casualidad".

Y elogió la actitud de su jugador para superar la crítica que siempre le ha acompañado en cuanto ha fallado ocasiones. "Siempre fue positivo, levantó la cabeza y demostró todo lo que hace en el campo. Lo tiene todo. Tiene margen de mejora y puede mejorar en todos los aspectos del juego, para eso trabaja y sabe que va a mejorar. Si marca más goles todos estaremos contentos".

Zidane fue consciente de la dureza con la que respondió a Lineker y acabó rebajando su mensaje, respetando opiniones pero defendiendo su forma de entender el juego, siempre con Benzema como referencia.

"Cada uno puede opinar que el 9 tiene que meter goles, para mí no, como jugador y entrenador, como pienso el fútbol no creo que el delantero centro solo tenga que marcar. Karim lo tiene todo, también el gol y seguro que este año mete 25 o 30 goles, pero que se asocie con los demás me importa más. Es mi filosofía de entender el fútbol", sentenció.