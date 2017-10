Carvajal ya hace bicicleta y Bale está "a punto de entrenar" con el grupo

Madrid, 25 oct (EFE).- Dani Carvajal y Gareth Bale se perderán el estreno copero del Real Madrid en Fuenlabrada, pero cuentan los días para su regreso, con el lateral iniciando el trabajo en bicicleta los dos últimos días en la ciudad deportiva y el galés "a punto de entrenar" con el grupo, como desveló Zinedine Zidane.

La periocarditis que ha apartado en el último mes de los terrenos de juego a Carvajal, ya ha remitido según indican las pruebas médicas que le realizó el cuerpo médico del Real Madrid a inicio de semana y que le han permitido comenzar a trabajar con suavidad el martes y miércoles en Valdebebas.

Zidane lo confirmó en rueda de prensa aunque sigue pidiendo tiempo para su vuelta a los terrenos de juego. "Lo de Dani va bien porque además ha hecho todas las pruebas y es todo positivo".

"Hoy ha empezado a hacer bici, lleva su tiempo pero contento porque ya está sano y no tiene nada más, pero hay un proceso de recuperación. Ya ha empezado ayer un poco y hoy más. Cada día veremos su evolución", manifestó.

Más cerca de sumarse a sus compañeros en los entrenamientos está Bale, que sigue de momento con su trabajo en solitario sobre el césped tras un mes de baja por su nueva lesión en el sóleo izquierdo. "Gareth va a mejor, ya está en el campo a punto de entrenar con el equipo pero no puedo dar la fecha", dijo su técnico, que prefiere no marcar su regreso aunque las esperanzas están depositadas para el duelo en Wembley ante el Tottenham.