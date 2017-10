Cristiano y Ramos siguen de permiso y no jugarán en Fuenlabrada

El portugués Cristiano Ronaldo y el capitán Sergio Ramos se ausentaron por segundo día consecutivo del entrenamiento del Real Madrid, disfrutando de unas pequeñas vacaciones concedidas por Zinedine Zidane, y no disputarán el estreno copero frente al CF Fuenlabrada.

Zidane comienza a mostrar los jugadores que tendrán descanso en el primer partido de Copa del Rey del Real Madrid, que disputará este jueves en el estadio Fernando Torres en Fuenlabrada. A las bajas seguras por lesión de Keylor Navas, Dani Carvajal, Mateo Kovacic y Gareth Bale, se suman los dos primeros descartes por descanso: Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos.

Después de ser galardonados en la noche del lunes en Londres en la gala 'The Best' de FIFA, Cristiano y Ramos no han regresado a los entrenamientos, por lo que esta semana no han realizado ningún entrenamiento y su regreso será para preparar la visita liguera al Girona. Si volvieron hoy a la dinámica de grupo Marcelo, Toni Kroos, Modric, Casemiro, Isco Alarcón y Karim Benzema.

También vuelve a entrenar al mismo ritmo que sus compañeros el portero Luca Zidane, mejorado de sus molestias en el hombro izquierdo. Mientras que el técnico madridista tiró de cantera con la presencia en el entrenamiento del portero juvenil Moha más los futbolistas del Castilla Álvaro Tejero, Manu Hernando, Cristo, Franchu, Óscar y Quezada, para dirigir un grupo de 25 jugadores.