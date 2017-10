Zidane: "El año pasado fuimos el mejor equipo del mundo"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que la pasada temporada su equipo fue "el mejor del mundo" y marcó el reto de repetirlo en la actual, en la que recordó que ya han ganado dos títulos y de momento hace un buen balance pese a marchar tercero en LaLiga Santander.

"Creo que el Real Madrid es el mejor club del mundo, no tengo duda. El año pasado fue el mejor equipo de la temporada, con todos los títulos que ganamos, pero cada año hay que hacer lo mismo. Como club, seguro que lo es", opinó.

Aunque Zidane mostró su ambición por mejorar su equipo. "Podemos mejorar en muchas cosas en defensa y ataque. Es a lo que aspiramos siempre, a mejorar porque el día a día te hace mejorar las cosas. El balance actual es bueno. No está mal porque estamos terceros en liga, líderes en Champions y tenemos ya dos copas. Creo que es bueno".

El Real Madrid jugará por primera vez en Montilivi y Zidane advirtió del peligro del Girona. "Sabemos que es un campo difícil, como todos fuera de casa, y que nos espera un partido complicado. No vamos a pensar en que no hemos jugado allí nunca. Vamos contentos por hacerlo mañana".

El técnico madridista no dejó una queja por tener que jugar el domingo en una semana en la que encara encuentro de Liga de Campeones en Londres ante el Tottenham. "El calendario es el que hay, jugamos el domingo a las cuatro y luego el miércoles. Viajamos dos veces seguidas y eso es lo malo, pero estamos acostumbrados".

Descartados para el encuentro en Girona, Zidane no dejó pistas sobre si Keylor Navas y Gareth Bale tienen opciones de jugar en Wembley. "Lo veremos la semana que viene. Todavía no han entrando con el equipo y veremos. No puedo decir si estarán o no, no depende de mí. Depende de ellos, de cómo evolucionen de sus lesiones. Lo veremos el lunes y decidiremos".

Defendió que Bale "anímicamente no está mal" y piensa que pronto estará mejor cuando vuelva con sus compañeros. "Está mejor porque ya trabaja en el campo, aún no todavía con nosotros. Veremos lo que va a pasar la próxima semana".

No desveló si hará rotaciones en Girona, aunque admitió que tienen "muchos partidos" y cambios tendrán que hacer, como ya hizo esta semana en Copa del Rey en Fuenlabrada con un once que comparó cuando le preguntaron con el que hace un año goleó en León a la Cultural.

"Hoy en día es un equipo todavía más joven y que tiene mucho margen de mejora. Para nosotros el año pasado ante la Cultural había un equipo muy bueno y este año en Fuenlabrada uno más joven con margen para mejorar", opinó.

Por último, fue preguntado por la evolución de Mariano sin arrepentirse de haberle dejado marchar. "No me sorprende lo que está haciendo. Estoy muy contento por él. Fui su entrenador en el Castilla, jugó mucho conmigo y conozco bien sus cualidades. Nuestro presidente tiene buena relación con el del Lyon y todos estamos contentos. No estoy triste por dejarle irse. Él lo necesitaba para jugar mucho más y lo interesante es que está mejorando".