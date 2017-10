Zidane: "Me gustan los retos y cuando las cosas se ponen difíciles"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, reconoció que su equipo está en un "momento complicado" de la temporada, a ocho punto del Barcelona en Liga tras su derrota en Girona, aunque se mostró cómodo en revertir esta situación afirmando que le "gustan los retos y cuando las cosas se ponen difíciles".

"Tengo la misma ilusión y pasión, lo más importante para mi es el trabajo. Hay momentos complicados de la temporada y lo tenemos tras una derrota que nunca gusta pero me gustan los retos. Tenemos un buen partido para volver a ganar. Cuando las cosas se ponen difíciles me gusta porque la vida es eso, estas arriba y vas abajo. Lo que queremos es otra vez ganar", aseguró en Wembley.

Pese a los malos resultados en Liga, Zidane afirmó que están "bien anímicamente" y centrados en mostrar la mejor imagen ante el Tottenham. "La gente puede pensar que después de una derrota estamos mal pero es al contrario, pensamos en el partido de mañana y físicamente estamos bien. Es un escenario para hacer un gran partido ante un buen equipo".

Repasando lo que ocurrió en Girona, el técnico francés reconoció errores pero pidió mirar ya al futuro. "No creo que fuese nuestro peor partido, esto es el fútbol y cuando se pierde es por algo. Seguramente no lo hicimos muy bien para perder después de ir ganando 1-0. Son detalles, nos sorprendieron y ahora no hay que pensar en eso. Ya pasó y tenemos un partido para volver a jugar bien al fútbol e intentar ganar. En nuestra mente no cambia nada".

La reacción la intentarán ejecutar en Wembley, donde recordó que en el antiguo jugó Zidane y que el futbolista siente algo especial. "Es un buen escenario para hacer un buen partido ante un rival bueno. Nos gustan estos partidos".

"Los jugadores notan donde están y es un escenario muy bonito para jugar al fútbol. No se los espectadores que habrá mañana pero Wembley representa mucho en el fútbol. Se va a ver a dos equipos muy buenos. Yo jugué en el antiguo Wembley y tuve una sensación muy buena. Ahora no tendré la suerte de jugar", lamentó entre risas.

Por último, elogio el trabajo de Mauricio Pochettino. "Pienso bien de él, está haciendo un trabajo excepcional con el Tottenham, un club que tiene posibilidad de aspirar a más y lo está haciendo muy bien con sus jugadores, los resultados hablan".