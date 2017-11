Nacho por Varane, único cambio en el once de Zidane; Kane lidera al Tottenham

Londres, 1 nov (EFE).- Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, alineará este miércoles en Wembley el mismo 'once' que cayó el pasado domingo en Girona (3-1), con la excepción de Nacho, que entra por el lesionado Varane.

La alineación con la que el conjunto 'blanco' sale esta noche en Londres es la siguiente: Casilla; Achraf, Sergio Ramos, Nacho, Marcelo; Casemiro, Modric, Kroos, Isco; Cristiano Ronaldo y Benzema.

En el Tottenham, por su parte, Mauricio Pochettino recupera a Harry Kane, quien era duda hasta última hora por unas molestias en los isquiotibiales, y a Dele Alli, que cumplió en la pasada jornada el tercer y último encuentro de sanción por su expulsión el último curso.

El punta inglés lidera el ataque de los londinenses en una alineación en la que aparecen también Kieran Trippier y Davinson Sánchez con respecto al equipo que cayó hace cuatro días en Old Trafford ante el Manchester United (1-0).

El 'once' completo del Tottenham es el siguiente: Lloris; Alderweireld, Davinson, Vertonghen; Trippier, Dier, Winks, Davies; Eriksen, Alli; y Kane.