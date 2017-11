Zidane: "No soy el mejor entrenador del mundo, pero tampoco el peor"

Madrid, 4 nov (EFE).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, descartó que esté viviendo los peores momentos de su carrera como entrenador y, tras recordar la frase que dijo después de ser designado el mejor entrenador del año por FIFA, reconociendo que no lo es, añadió que "tampoco el peor" por el bache de resultados de su equipo.

"Como dije no soy el mejor entrenador del mundo. Los que me lo han dado es por la temporada que hemos hecho, pero no soy el mejor y ahora mismo tampoco el peor. Por eso, ante la euforia o las cosas mal, siempre estoy en el medio", aseguró en rueda de prensa.

"Me pasó esto de jugador porque la vida no es arriba y abajo, hay días que vas mejor y otros peor. Mis jugadores y yo pensamos en positivo porque somos los mismos. No estamos contentos por los dos partidos que hemos perdido, pero no va a cambiar nada de lo que queremos conseguir este año otro vez", añadió.

Con plena confianza en su plantilla, Zidane dejó una reflexión sobre su puesto, la necesidad de trabajar más y su forma de ser ante la adversidad.

"No creo que sea el peor momento de mi carrera como entrenador. Es un momento malo, pero no el peor. Aunque no enseñen en ningún lado como llevar estos momentos, soy una persona fuerte. Se que cuando las cosas siempre van bien, todo es mucho más fácil pero nuestros jugadores han demostrado que siempre dan la cara en los momentos duros", manifestó.

"Hemos perdido dos partidos seguidos pero vamos a volver a ganar y a cambiar esta dinámica muy rápido. Lo vamos a intentar desde mañana ante Las Palmas. Soy una persona fuerte cuando llegan momentos difíciles, lo fácil es levantar trofeos y la foto ganando, pero es en estos momentos cuando hay que trabajar más como responsable de este equipo. Los jugadores quieren demostrar que quieren volver a ganar y cambiar está dinámica", sentenció.