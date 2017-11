Sergio Ramos: "Una victoria así nos viene bien para recuperar la confianza"

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, destacó el talento de Marco Asensio, se mostró despreocupado por la falta de gol de Karim Benzema y de Cristiano Ronaldo y subrayó la relevancia de la victoria ante Las Palmas para "recuperar la confianza".

"El equipo desde el principio buscó la victoria aunque ellos hasta el gol se mostraron conservadores y encerrados atrás. Después, con el gol, hemos sabido aprovechar espacios porque ellos han tenido que ir un poco hacia adelante. Nos viene bien una victoria así para que el equipo recupere la confianza. Luego viene el derbi para intentar dar una alegría a la afición. Queremos encontrar la estabilidad y recuperar el nivel del principio de temporada", dijo en Movistar Plus.

Ramos reconoció la escasa eficacia del equipo en las acciones a balón parado que tantas situaciones solucionó en la temporada pasada.

"Es verdad que somos un equipo que solemos hacer mucho daño a balón parado. Pero también los equipos te van cogiendo esa estrategia y los movimientos. Es verdad que antes hacíamos más pero poco a poco aprovecharemos bien esas situaciones", agregó el capitán del conjunto blanco, que elogió el gran gol de Marco Asensio.

"Asensio es un 'crack'. Y como dije al principio hay que dejarle tranquilo, que juegue y que disfrute como lo que es, un niño. Es verdad que después de los goles de pretemporada parece que cada tiro tiene que ser un golazo, pero tiene unas grandes virtudes y talento", agregó.

Sergio Ramos no se mostró preocupado por la falta de gol de Cristiano Ronaldo y Karim Benzema, que se quedaron sin marcar otra vez.

"Está claro que los goles ya llegarán. Karim es más generoso. Cristiano es verdad que vive del gol y si no marca está molesto. No nos preocupa que hayan marcado pocos goles porque al final de temporada marcan la diferencia", concluyó Ramos.