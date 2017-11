Álvaro Morata: "Claro que volvería al Real Madrid"

El exjugador del Real Madrid, Álvaro Morata, ahora delantero del Chelsea, ha reconocido que volvería a jugar por tercera vez en su carrera con el equipo blanco. Ha sido durante la concentración con la selección española y en los micrófonos de la Cadena Ser.

"Claro que volvería al Real Madrid después de ganarlo todo en el Chelsea y hacer una gran trayectoria allí. Es muy difícil decir que no para uno que es madridista, pero no creo que pase, sinceramente", ha dicho, tras explicar lo importante que ha sido para él el club en el que despuntó: "¿Qué te voy a decir yo del Real Madrid? Lo he ganado todo con el Madrid", ha asegurado.

El delantero de la selección ha apuntado: "¿Cómo no iba a querer yo estar en el Real Madrid? No soy tonto, claro que me gustaría estar en el mejor equipo del mundo".

Eso sí, tiene claro que este año juega con el Chelsea y que aspira a ganarlo todo. "Joder, claro que me gustaría jugar la final de Champions contra el Real Madrid... ¡Y ganar! Son mis amigos pero no les quiero tanto", ha matizado.