Carvajal de su pericarditis: "Tuve miedo; te planteas que puede ser crónico"

Dani Carvajal reconoció que sintió "miedo" cuando le diagnosticaron periocarditis y le mandaron reposo total durante días, y que se planteó que podía "ser crónico".

"Siempre tienes un poco de miedo, porque los temas de corazón dan muchísimo respeto y hay que intentar ser cautos, estar tranquilo y saber que lo importante es la salud", dijo en una entrevista con Diario Madridista.

"Me asustó un poco. Imaginas que es más grave e incluso te planteas que pueda llegar a ser algo crónico y tengas que dejar de jugar como ha habido otros casos precedentes. Pero en todo momento los doctores me dicen que no me preocupe, que es algo frecuente y que esté tranquilo, que me tome la medicación y que guarde reposo porque se acabaría curando", añadió.

Carvajal describió los momentos que vivió desde que comenzó a sentirse mal. "El fin de semana contra el Espanyol me encontraba algo acatarrado después del viaje a Dortmund. La noche del viernes al sábado me empieza a doler un poco el pecho y por la mañana se lo digo al doctor. En principio entreno, aunque tenía algo de fiebre, quería jugar el domingo".

"No le di más importancia, pero al final del día me hicieron pruebas para descartar posibles problemas, como la pericarditis. Vino el cardiólogo, me lo diagnosticó y me dejaron bajo evolución y a la espera de más pruebas", aseguró.

En un primer momento Carvajal confiesa que no fue "consciente" de lo que tenía y "quería jugar ese domingo e irme con la selección", pero le frenaron. "Llegó en un momento malo porque me pierdo partidos e internacionalidades, pero lo importante es recuperarse y estar bien".

Fue cuando llegaron los peores momentos de la carrera del defensa madrileño. "Las primeras tres semanas fue lo más duro, porque no me dejaban prácticamente hacer nada, no podía subir pulsaciones y se pasó muy lento. Me aburría muchísimo".

Pese a que pronto recuperó buenas sensaciones, Carvajal pactó con el club mantener los plazos por precaución. "Todos me dijeron que tranquilidad, que lo primero era curarse bien porque estos problemas pueden repercutir en un futuro. Así que hemos sido muy cautos y hemos ido cumpliendo los plazos médicos".

Reconoce que le "hubiera gustado volver antes", pero que alcanzaron "un acuerdo para que fuera después del parón", y ya se ilusiona con poder hacerlo en el derbi del Wanda Metropolitano. "Ya tengo el alta para competir, entonces ya puedo jugar sin ningún tipo de problema y no creo que me ocurra nada. Tengo muy buenas sensaciones. Me encuentro muy bien, he trabajado bastante estas dos semanas para coger tono físico".