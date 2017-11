Atlético de Madrid-Real Madrid: El derbi de los Hernández

El derbi madrileño que disputarán el próximo sábado el Atlético de Madrid y el Real Madrid, el primero del estadio Wanda Metropolitano, será también el primer derbi que enfrentará a los hermanos Hernández, Lucas y Theo, uno en cada equipo desde el fichaje de este último por el club blanco.

Los dos jóvenes defensores zurdos, Lucas (21 años, hará 22 el 14 de febrero) y Theo (20 años cumplidos el pasado 6 de octubre) vivirán el derbi de una manera inusual: una pareja de hermanos ubicados cada uno en uno de los contendientes de la rivalidad ciudadana entre rojiblancos y madridistas.

No hace mucho tiempo compartían ambos los mismos colores. Los del Atlético de Madrid, a cuya cantera llegaron de forma simultánea en el año 2006, con una curiosa anécdota que reveló Lucas hace cuatro años.

"Mi hermano iba a hacer la prueba en Orcasitas para el Atlético Madrileño Alevín, me puse a jugar con el hermano de un amigo de mi hermano y uno de los técnicos del Atlético de Madrid me dijo que querían verme en un partido con mi equipo, el Rayo Majadahonda. Me vieron y me ficharon", explicó Lucas a la web del Atlético en 2013, cuando vivió su primera convocatoria con el primer equipo.

Desde aquella prueba en Orcasitas (en el barrio madrileño de Usera, en la zona sur de la capital), Lucas y Theo desarrollaron una carrera en paralelo desde las categorías alevines del club rojiblanco, progresando y explotando hasta las categorías juveniles, momento clave desde el que dieron el paso al profesionalismo.

Lo dio Lucas en 2013, cuando pasó del equipo juvenil División de Honor a su primera convocatoria del primer equipo, un 9 de noviembre para un partido de Liga contra el Villarreal, debido a las ausencias de los uruguayos Diego Godín y José María Giménez (disputaban el partido para la repesca del Mundial 2014) y la lesión del brasileño Filipe Luis.

Aunque formó parte de varias convocatorias esa temporada, su alternativa con el primer equipo en partido oficial llegó un año y un mes después, en el cruce de la Copa del Rey 2014-15 contra el Hospitalet, contra el que disputó ida y vuelta, ambos partidos completos y como central izquierdo.

No obstante, donde Lucas sorprendió a propios y extraños no fue en el centro de la zaga, sino como lateral izquierdo, donde fue ubicado por el entrenador argentino Diego Pablo Simeone por sorpresa en el derbi de ida de octavos de Copa del Rey contra el Real Madrid en el Vicente Calderón, con victoria final rojiblanca por 2-0 y un gran partido de Lucas.

A partir de aquella temporada, su peso en el vestuario rojiblanco fue creciendo y también el reconocimiento de Simeone, que ha destacado el trabajo de Lucas, pese a haber tenido "la fortuna y la dificultad de tener grandes centrales alrededor suyo", dijo de él en abril de 2016. Esta temporada es uno de los ejemplos recurrentes del técnico en cuanto a jugadores que están creciendo en el equipo.

También como juvenil fue el gran salto de Theo, no al primer equipo pero sí a los ojos y oídos de los seguidores rojiblancos, cuando fue clave en el Atlético Juvenil que logró un doblete de Liga y Copa en la temporada 2015-16, un torneo copero que ganaron por 3-4 al Real Madrid, en el que estaba el marroquí Achraf Hakimi, hoy compañero de Theo en el primer equipo blanco.

La temporada siguiente el potente lateral izquierdo galo alternó el filial de Tercera División con los llamamientos de Simeone para completar entrenamientos y alguna convocatoria, aunque sin oportunidades de debutar con el plantel en partido oficial, lo que le llevó a buscar minutos en el Alavés.

En Vitoria confirmó las buenas hechuras que apuntaba en la cantera rojiblanca, no juntó en el duelo de la primera jornada en el Vicente Calderón, pero sí recibió al equipo que le formó en Mendizorroza, un 28 de enero, con empate 0-0 e incursiones constantes al ataque por su banda zurda.

Regresó al Calderón para disputar la final de la Copa del Rey con el conjunto vitoriano, en la que marcó un gol de falta directa, que supuso el 1-1 tres minutos después del tanto inaugural de Lionel Messi, en una final que desequilibraron para los azulgrana el brasileño Neymar Junior y Paco Alcácer.

Su buena temporada llamó la atención del Real Madrid, con el que unos días antes de la final copera pasó reconocimiento médico. Un traspaso que el propio jugador desveló a finales del pasado mes de junio al definir como "un sueño" jugar en el club blanco.

El conjunto madridista confirmó su fichaje unos días después, al igual que lo hizo el Atlético, que indicó que el jugador "rechazó en varias ocasiones las propuestas de renovación" rojiblancas.

Con el club blanco Theo ha disputado esta temporada siete encuentros, cuatro en LaLiga Santander, y uno, respectivamente, en la Liga de Campeones, la Copa del Rey y la Supercopa de España. Su hermano Lucas acumula diez este curso: ocho ligueros, uno en la 'Champions' y otro en la Copa.

Lo normal es que no se encuentren frente a frente en la alineación inicial, siempre y cuando el brasileño Filipe Luis culmine su recuperación en el lateral zurdo rojiblanco; mientras que su compatriota Marcelo Vieira será el encargado de ocupar esa misma demarcación por parte del equipo de Concha Espina.

De esta manera ambos, Lucas y Theo, esperarán su oportunidad en el banquillo si así lo consideran Diego Pablo Simeone y el francés Zinedine Zidane.

No hay muchos antecedentes de derbis madrileños con hermanos enfrentados, aunque el Atlético tiene en su historia un caso similar en 1929 con los hermanos Luis y Alfonso Olaso, que compartieron escuadra en el Atlético hasta que en 1929 Luis se marchó al Real Madrid, tras un enfrentamiento con la directiva rojiblanca de la época.

Aquel derbi de 1929 entre el Atlético y el Real cayó de manos de Alfonso, el hermano que continuó de rojiblanco.

Fuera de los derbis madrileños, otras parejas de hermanos que se han enfrentado en una cancha de fútbol son los Maradona (Diego en el Nápoles y Hugo en el Ascoli), los Baresi (Franco en el Milan y Giuseppe en el Inter), los Inzaghi (Filippo y Simone se han enfrentado en varios equipos) o los Boateng (Jerome con Alemania y Kevin Prince con Ghana en el Mundial 2010)

Los hermanos argentinos Gabi y Diego Milito se han enfrentado varias veces, vistiendo las camisetas del Independiente (Gabi) y Racing (Diego) argentinos, el Barcelona (Gabi) y el Zaragoza (Diego) o el conjunto culé frente al Inter de Milán italiano (Diego).

En el ámbito nacional, es reciente el enfrentamiento de los Alcántara (Thiago en el Bayern Múnich y Rafinha en el Barcelona) o los Ñíguez (Saúl en el Rayo y Aaron en el Elche), pero también los Guerrero se enfrentaron una vez (Julen en el Athletic y José Félix en la Real Sociedad, en 1999), mientras que Julio y Patxi Salinas lo hicieron en varias ocasiones.

Los hermanos uruguayos Héctor y Darío Rodríguez, de Nacional y Peñarol de Montevideo, se enfrentaron en el gran clásico uruguayo de 1999, que decidió la Liga de aquella temporada para los aurinegros.

La juventud de los Hernández y su proyección como jugadores, el rojiblanco como central de categoría reconocido por Simeone y el madridista como carrilero zurdo de potencia y llegada, invita a pensar que Lucas y Theo protagonizarán muchos derbis en el futuro. El primero, este sábado en el Wanda Metropolitano.