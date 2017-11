Ronaldo: Mi suspensión de 5 partidos me perturbó al comienzo de temporada

París, 17 nov (EFE).- Cristiano Ronaldo reconoce que la suspensión a cinco partidos con la que fue sancionado en agosto le perturbó al comienzo de la temporada, pero en cualquier caso asegura que no está inquieto por su discreta capacidad goleadora en lo que va de Liga, y que las cosas van a cambiar.

"Las cosas van a cambiar, no estoy inquieto", explica en una entrevista publicada hoy por "L'Équipe".

Ronaldo insiste en que eso no le impide "trabajar de la misma forma, tener la misma ética de trabajo".

La estrella portuguesa del Real Madrid lamenta que la gente sólo se fije en si marca o no -"me miran como una máquina de goles"- y que no presten atención a si se esfuerza por el equipo, si hace pases decisivos, si se implica en el juego colectivo. Considera que es injusto.

"No se me juzga más que por el hecho de marcar, que a veces no es lo más importante. Acepto las críticas, pero no estoy de acuerdo", asegura.

Frente a los reproches por no marcar como tenía acostumbrada a la afición, señala: "Lo más extraño es cuando eso me ocurre en casa. Cuando no marco, mi madre me pregunta, mi hijo me pregunta, mi hermana, mi hermano me dicen '¿pero qué te pasa?', como si fuera el fin del mundo".

Preguntado por la suspensión de cinco partidos en agosto al ser expulsado en un partido de la Supercopa en Barcelona por haber empujado al árbitro, admite que eso le perturbó en el comienzo de la temporada.

"Estaba muy, muy motivado para comenzar la temporada. Pero cuando algunas personas os privan de campo, de expresión... La forma en que ocurrió me decepcionó y me entristeció. Lo que ocurrió ese día fue un error enorme del árbitro", asegura.

Añade que aunque todo el mundo lo haya olvidado, él se vio "muy, muy, muy decepcionado. Verdaderamente decepcionado".

En cualquier caso, a pesar de su relativa sequía goleadora en la Liga (un solo tanto), Cristiano Ronaldo recuerda que sigue siendo el máximo goleador en la Liga de Campeones esta temporada (con seis).

Sobre el Balón de Oro para el que es candidato para una quinta victoria, afirma que está confiado, "como siempre".

Recuerda que "la temporada pasada (con el Real Madrid) fue excepcional". "Ganamos la liga, la Liga de Campeones en la que fui el máximo goleador (doce)... Si gano el Balón de Oro, perfecto. Si no, seguiré siendo la misma persona".