Simeone: ´Vamos a enfrentar al mejor equipo del mundo en este momento´

Majadahonda (Madrid), 17 nov (EFE).- El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, insistió este viernes en que el Real Madrid es el "mejor equipo del mundo en este momento" y remarcó que el francés Antoine Griezmann está "muy bien y es el jugador más importante ofensivamente" que tiene el conjunto rojiblanco.

"Vamos a enfrentar al mejor equipo del mundo en este momento. Como en su momento era el Barcelona, ahora es el Madrid. Ha ganado dos Champions seguidas, ha ganado la Liga la temporada pasada, ha comenzado ganando la Supercopa española y europea... Más allá de un resultado más o menos, en este momento son los mejores", destacó.

"Tienen una plantilla que se han llevado todos los chicos buenos que hay en todos los equipos diferentes en la Liga española y eso siempre habla bien de ellos, porque siguen generando que los demás no podamos llegar a los chicos que tienen situaciones favorables para ir creciendo en otros equipos. Y ellos los tienen acumulados, pero los tienen. Creo que están haciendo un trabajo enorme", añadió.

Después, Simeone advirtió de que "siempre" espera "al rival más difícil" que puede "tener en contra para preparar los partidos" e incidió en la especialidad del derbi, que "en cualquier país del mundo, siempre tienen tensión, motivación, ilusión y se convive con la ansiedad de la ambición por hacerlo bien", según expresó.

"Creo que desde que he llegado yo al club, casi todos los derbis han sido parecidos, siempre con necesidad de los dos equipos, así que no me imagino algo diferente a lo que hemos vivido en los otros casos", prosiguió el entrenador, preguntado por si una victoria frente al Real Madrid sería un golpe contra las críticas.

"Pero pasarán cuatro jornadas más y seguramente, si hay un empate más o pase lo que pase, se seguirá hablando. El fútbol es muy cambiante. Seguramente lo que escribieron en Riazor hasta el minuto 88 tuvieron que cambiar en el 96. Y el fútbol es eso. Va variando. Un gol te puede variar una crítica, una situación, una forma de ver todo... Y ni hablar de ganar", expuso.

"Entonces, por consecuencia, todo lo que no sea ganar para los equipos importantes, llámese Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona o Bayern Múnich, estamos expuestos a la crítica siempre", asumió Simeone, que luego volvió a insistir en esa idea ante otra pregunta en la abarrotada sala de prensa de la ciudad deportiva.

"El fútbol es el hoy. En fútbol, el pasado queda para los recuerdos y para la historia, pero el presente es el que nos mantiene a todos con la ansiedad, a ustedes (la prensa) de escribir y a nosotros de saber que estamos siempre pendientes primero del resultado, está claro, y obviamente de lo que estoy diciendo", dijo.

Antoine Griezmann, inmerso en su peor racha goleadora con el conjunto rojiblanco, ya siete partidos consecutivos sin batir la portería rival, liderará este sábado el once del Atlético. "Sinceramente, está muy bien. Es el jugador más desequilibrante que tenemos y el más importante que tenemos ofensivamente", resaltó.

"La sensación que tengo es de entusiasmo, porque el equipo viene haciendo un buen torneo de Liga y todavía no llegó el mejor momento de Griezmann, así que a mí eso me entusiasma", enfatizó Simeone, al que lo "único" que le "ocupa es que el equipo juegue mejor, tener mañana 18 tipos que sepan" lo que van a jugar y "contagiar al equipo a hacer un partido con ilusión, entusiasmo y ambición".

"Después, todo lo otro", en referencia a los comentarios acerca del momento de Griezmann, "es normal". "Siempre ha pasado con Falcao, Costa, Diego Ribas, con Torres... Siempre hubo situaciones para los futbolistas que tienen jerarquía de hablar de ellos", repasó el técnico, que también fue preguntado por Thomas Partey.

Autor de tres de los últimos cuatro goles de su equipo, el centrocampista ghanés asume un papel transcendente este sábado en el derbi, dentro de las variaciones tácticas que prepara Simeone. "Es un jugador que está creciendo, que no deja de querer aprender y está levantado su ritmo y continuidad en el juego", explicó.

"En esa parcela es donde tiene que lograr mantener el equilibrio y mantener el ritmo de juego, porque es un chico que saca muy bien el balón desde atrás, que llega muy bien de segunda línea y que tiene una 'polifuncionalidad' en medio campo que nos da alternativas de jugar de distintas maneras", abundó.

Y esa polivalencia encaja en la idea de Simeone para el duelo: "Uno siempre para este tipo de partidos busca tener futbolistas que sean 'polifuncionales' y en el mismo partido nos den variantes para usar distintas cosas. Nos conocemos mucho los dos equipos. Ellos tienen un potencial enorme, sobre todo con espacio hacia adelante. Repito, es el mejor equipo del mundo en estos momentos".