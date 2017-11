Mido ve a Salah en el Real Madrid

Ahmed Salah ha llegado este verano al Liverpool procedente de la Roma y está siendo uno de los jugadores revelaciones en la Premier League. El futbolista egipcio acumula un total de 14 goles en 18 encuentros y en parte gracias ello el Liverpool se encuentra en puestos europeos. En liga ha conseguido un total de 9, además de tres asistencias de gol.



Parece razonable lo que ha pagado el equipo inglés (42 millones) por el egipcio dado el rendimiento que está llevando a cabo en su primera temporada en los reds. Además, existe un dato que avala su fichaje y es que desde la marcha de Luis Suárez no ha habido otro futbolista que supere 14 goles en una temporada y Salah lo ha conseguido en tan solo tres meses de competición.



Fruto de ello, ha sido mencionado por todo el mundo por sus grandes actuaciones, incluso por alguno de sus compatriotas. El exjugador egipcio Mido, le dedicaba dos tweets al futbolista del Liverpool. En uno de ellos le felicitaba por su gran temporada y recuerda que ya dijo que Salah era mejor que Sterling, pero no lo creyeron. "Felicidades a Salah por convertirse en el egipcio que más goles ha marcado en Europa. ¡Y todavía le quedan muchos por llegar! Recordad que cuando los aficionados del Liverpool se reían de mí hace tres años dije que Salah es diez veces mejor que Sterling. Ahora sabemos que yo tenía razón. ¡Sigue así hijo!".





Congratulations to @22mosalah on becoming the most Egyptian to Score goals in Europe and still got plenty to come!!remember when the Liverpool fans made fun of me when I said 3 years ago that Salah is 10 times better thn Sterling..well now they know I was right !!keep going son!!

@22mosalah got the mentality to keep playing at the top level for many years and this is what we were all Egyptians r missing when we had the chance to play in Europe..I believe thatSalah will not stay for long at @LFC !!soon he will be gone to @realmadriden #HalaMadrid ????