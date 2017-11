Pepe a Cristiano: 'Come to Besiktas'

Pepe abandonaba el pasado verano el Real Madrid y ponía rumbo al Besiktas turco. Nada más llegar formó parte en una campaña que lanzó el propio club, a la cual llamaron 'Come to Besiktas' ('Ven al Besiktas'). En dicha campaña, su compañero de selección Quaresma le llamaba por teléfono nombrando el lema. Cuando llegó Álvaro Negredo fue el propio Pepe el encargado de realizar dicha llamada al delantero español.





En una reciente entrevista de la televisión del club le preguntaron al central portugués sobre a quien realizaría esta llamada. "Por supuesto, me gustaría que Cristiano Ronaldo estuviera aquí", afirmaba. Además argumentaba que considera amejor jugador que su máximo rival,Sabe que la posibilidad de querecale enes muy remota, pero le encantaría tener cerca a alguien como su excompañero. "Él es una persona a la cual tengo el máximo respeto. Es un amigo y es una persona extremadamente importante para mí. Si fuera posible que esto ocurriera, por supuesto que me encantaría que viniera al. Fuera del campo,es una persona extremadamente normal. Cuando veo que hablan de él en los medios pienso 'esto no puede ser, es mentira'".También, afirma que el crack portugués no es la persona que queda reflejada en los medios de comunicación. "La gente habla sin conocer al verdadero. Es una persona normal con costumbres normales como nosotros. Ama a su familia y a sus hijos y le da mucha importancia a ser padre, lo que considero importante. Le sale de forma natural".En cuanto a su llegada aldeclaraba que era muy difícil decirle que no al equipo de. "Tuve muchas ofertas de grandes clubes europeos. Cuando elvino a por mí con su oferta y su proyecto, captó mi atención. Mucha, mucha gente me manda mensajes a través de las redes sociales diciendo que no podría irme. No podía dar la espalda a todo este cariño que me ha dado la gente. Era imposible no ir al".