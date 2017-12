Casemiro: "Hay días que el balón no quiere entrar"

Madrid, 2 dic (EFE).- Carlos Henrique Casemiro, centrocampista del Real Madrid, aseguró este sábado, después de empatar 0-0 en San Mamés ante el Athletic, que su equipo dominó el partido y lamentó que no aprovechara las ocasiones de las que dispuso.

"Me quedo con las oportunidades que hemos creado. Estamos peleando para hacer goles. Un día el balón empezará a entrar y no parará. Era la oportunidad de estar más cerca de otros equipos. Hemos jugado bien, con un montón de oportunidades, pero hay días que el balón no quiere entrar... hemos hecho un buen partido", resumió.

En declaraciones a Movistar Plus, recordó que San Mamés es un campo muy complicado en el que juega un equipo que lo hace "muy bien" y el Real Madrid consiguió dominar casi todo el partido.

Por último, señaló que en el Real Madrid hay una buena plantilla con "grandes jugadores" y destacó que tras la lesión de Gareth Bale esperan contar con el galés cuanto antes porque va a ser "importantísimo" para el conjunto blanco.