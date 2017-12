Las claves del Real Madrid de la oportunidad desaprovechada en San Mamés

Estas fueron las claves de la oportunidad desaprovechada por el Real Madrid de recortar a seis la distancia con el Barcelona, empatando sin goles en San Mamés ante el Athletic Club en la decimocuarta jornada de LaLiga Santander.

1. LA FALTA DE PEGADA

Es el principal argumento de Zinedine Zidane, y casi el único que emplea para justificar la diferencia de puntos respecto al pasado curso y la distancia de ocho con el Barcelona. A estas alturas tiene en la clasificación seis puntos menos que hace justo un año, una temporada en la que marcó en todos sus partidos de todas las competiciones. En la presente ya lleva tres sin hacer un gol de 24 encuentros disputados. En Liga es el quinto equipo goleador, con once tantos marcados menos que el líder en tan solo 14 jornadas. La falta de gol en Liga se personaliza en Cristiano Ronaldo y Karim Benzema que volvieron a las andadas. Tan solo dos goles de ambos, que deberían ser la referencia. El portugués perdonó en San Mamés dos acciones claras y está negado con su peor registro desde que llegó a la casa blanca: dos tantos en diez partidos. El francés comenzó bien en un inicio de personalidad madridista, pero se empequeñeció posteriormente y volvió a ser intrascendente en el juego.

2. KEYLOR SALVADOR EN SU EXAMEN ANTE KEPA

Respondió con grandeza Keylor Navas en un día en el que todos comparaban su nivel con el de Kepa Arrizabalaga, futurible del Real Madrid. Llegaba el costarricense tras reaparecer de su lesión con un error en Copa del Rey y de encajar dos tantos de un Segunda B como el Fuenlabrada. Selló su portería en San Mamés con tres paradas decisivas para que el Real Madrid no fuera a remolque todo el partido. Fue el mejor de su equipo, respondiendo ante la crítica con una brillante actuación y repleto de reflejos.

3. LA EXPULSIÓN DE RAMOS CON LA QUE BATE UN RÉCORD NEGATIVO

El Real Madrid veía escapar una oportunidad de oro de reengancharse a la lucha por el título y dio un paso al frente en la segunda mitad para encerrar al Athletic en su terreno. Todo se torció con la segunda cartulina amarilla de Sergio Ramos, en el minuto 86, que le convierte en el futbolista más expulsado de la historia del fútbol español en Primera división con 19 rojas, superando a Pablo Alfaro y Aguado. Provocó que el escenario cambiase de golpe y su equipo pasase de someter al rival a un asedio, a acabar defendiendo un punto.

4. DEL MEJOR VISITANTE A LAS DUDAS LEJOS DEL BERNABÉU

Dos puntos de los nueve últimos choques ligueros a domicilio plasman la caída del Real Madrid lejos del Santiago Bernabéu. El equipo de Zidane ha pasado de firmar el récord histórico de victorias consecutivas de visitante, con trece, a mostrar dudas con una entrega sin precisión y un control de los partidos sin premio. Después de caer con estrépito en Girona (2-1), ha encadenado dos empates sin goles en dos estadios donde le era clave ganar: Wanda Metropolitano y San Mamés. Acumula 258 minutos sin marcar fuera de su estadio.

5. FALTA DE CONFIANZA DE ZIDANE EN SU BANQUILLO

El técnico francés ha pasado de realizar hasta ocho cambios en su once para un partido liguero decisivo la pasada temporada, mostrando una fe ciega en la que era su segunda unidad, a no mover su equipo hasta el minuto 75 y no agotar los cambios. Ante el Athletic Club entraron con poco tiempo para brillar Mateo Kovacic y Borja Mayoral. Futbolistas como Dani Ceballos no tienen ningún peso para su técnico, que le pide paciencia. Solo Nacho, Marco Asensio y Gareth Bale parecen contar con la misma confianza que hace un año tenían jugadores como Pepe, James o Álvaro Morata. La política de rotaciones que le condujo al éxito ha desaparecido. Roberto Morales