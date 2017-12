Butragueño: "Será especial jugar contra el Numancia"

Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, considera que es "especial" jugar contra el Numancia, su rival en los octavos de final de la Copa del Rey, puesto que su "motivación es máxima" y el conjunto soriano les "exigirá" mucho para pasar la eliminatoria.

"Nunca nos hemos enfrentado en la Copa. y va a ser especial jugar contra el Numancia. Además, el 3 de enero, por el clima, veremos como esta el terreno de juego, algo que puede influir en el partido", declaró Butragueño, presente en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Para el directivo madridista, la Copa es una competición "por un lado muy atractiva, pero muy peligrosa por otro".

"Lo hemos visto en la última eliminatoria. El Numancia nos exigirá lo máximo y tendremos que ofrecer un gran nivel. Para nosotros todas las competiciones son importantes y debe defender siempre un prestigio, incluso en los amistosos", señaló.

"Siempre que estamos en el terreno de juego queremos ganar y esta competición no es una excepción. En la Copa no hay margen de maniobra, una mala noche o un error puede ser definitivo, de ahí la emoción tan particular que requiere concentración 180 minutos", confesó Butragueño.

"El nivel de motivación del Numancia es máximo y nos exigirá que hagamos un gran partido para clasificarnos, no tenemos dudas de eso", concluyó Butragueño.